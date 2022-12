Suiza habría sido mermado por un virus previo a duelo con Portugal

Durante este miércoles, la Asociación de Fútbol de Suiza (ASF) hizo público que algunos de sus jugadores fueron víctimas de un virus que les impidió actuar en el mejor nivel ante Portugal, equipo con el que cayeron eliminados del Mundial de Catar 2022.



La información la dio el presidente de la ASF, Dominique Blanc y el director de selecciones de Suiza, Pierluigi Tami quienes mencionaron que algunos futbolistas helvéticos se contagiaron de un virus en el hotel de concentración.



Sin embargo, ambos directivos mencionaron que la enfermedad en cuestión no era el virus del covid 19.

Esta infección provocó la baja del defensa Silvan Widmer quien no pudo estar ante Portugal y además afectó a jugadores como Nico Elvedi que estuvo en el banquillo y Fabian Schar que estuvo contagiado previo al duelo de octavos de final.



Por su parte, la Asociación también comunicó que el seleccionador de Suiza, Murat Yakin a pesar de la goleada, fue ratificado como entrenador del combinado europeo.



"No podemos echar por tierra todo lo hecho bien hasta ahora. Los seis puntos logrados en la fase de grupos es uno de los mejores resultados de la historia. Sin embargo, no rendimos a nuestro nivel en los octavos de final", comentó Tami dando sus razones por las que se ratificó al técnico.



Además, el director de selecciones aseguró que tomar medidas apresuradas había sido un error: "El partido contra Portugal fue una gran decepción y sería un error tomar medidas rápidamente. Los jugadores no esperaban nada, pero hubo aspectos que no funcionaron. Debemos permanecer unidos", concluyó.