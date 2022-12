¿Inglaterra le teme a Senegal? Southgate analizó a su rival de octavos

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, destacó la calidad de Senegal, su rival en octavos de final del

Mundial de Catar 2022 este domingo, del que aseguró que sin su gran estrella Sadio Mané han desarrollado “un gran espíritu” colectivo.



“Sabemos lo difícil que fue pasar esta ronda en nuestros dos últimos torneos. Conocemos la calidad de Senegal, pero tenemos fe en nosotros mismos. Para nosotros, lo más importante es el nivel de exigencia y satisfacción. En Rusia 2018, cuando nos clasificamos para fase de grupos, lo disfrutamos más”, comentó sobre la presión que tiene su equipo.

Southgate analizó al equipo de Senegal y destacó su calidad a pesar de ir “de tapado”, y dijo: “Nos ha impresionado mucho Senegal. Sabemos que son los campeones de África y grandes competidores. Creen mucho en lo que hacen. Sabemos del tamaño del desafío al que nos enfrentamos”, aseguró.



"Cisse -su seleccionador- ha hecho un trabajo fantástico. Tuvieron muy mala suerte al clasificarse en el grupo en Rusia y lo han hecho merecidamente esta vez”, añadió.



“Mane es un gran jugador", resaltó, "al que todo equipo querría tener, pero Senegal es un gran equipo también sin él. Su ausencia les ha hecho crear un gran espíritu. Su ausencia no tiene impacto en el nivel de dificultad del partido que afrontamos mañana”.



La selección de Senegal que cuenta con diez futbolistas que juegan en Inglaterra. “Hemos tenido varios jugadores senegaleses a lo largo de los años. Los jugadores que juegan ahora en Inglaterra, incluso los que están en la Championship, son jugadores de la Premier League. Definitivamente han enriquecido nuestra liga, somos afortunados de que nuestra liga sea tan fuerte", declaró.



Además, el seleccionador inglés no se mostró preocupado por las críticas que han recibido sus alineaciones titulares y destacó lo importante que es tener involucrados a los 26 jugadores convocados.



"Por supuesto que uno quiere tomar la mejor decisión posible, pero en algunos aspectos no estoy seguro de que acierto o error con el once inicial. Sean cuales sean los jugadores con los que empecemos, necesitaremos el banquillo”, dijo.



"Todos ofrecen diferentes virtudes y lo único que hay que hacer es intentar conseguir el equilibrio del equipo y tomar las mejores decisiones posibles. Es estupendo tener a toda la plantilla disponible, con buenas sensaciones”, prosiguió.



"Hemos aprendido mucho de haber jugado siete partidos en los dos últimos torneos y de la necesidad de mantener a la plantilla involucrada, tanto emocional como físicamente. Hemos tenido problemas individuales en todos esos torneos, en los que hemos tenido que gestionar los minutos de los jugadores e intentar que vuelvan al campo listos para jugar, y hasta ahora estamos muy satisfechos con ese progreso”, comentó.



Southgate aseguró que su equipo está “preparado” por si tiene que afrontar una tanda de penaltis, en la que perdieron la Eurocopa de 2021 cuya final se disputó en Wembley, a la vez que aseguró que se centran “en ganar el partido y evitar la prórroga”.



