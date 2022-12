Busquets no entiende la eliminación de España: ‘Ha sido cruel’

España quedó sorprendentemente eliminada del Mundial de Qatar 2022, donde cayó en penaltis por la compleja Marruecos, quien demostró su temple para pararse al frente del seleccionado de Luis Enrique y lograr el histórico tiquete a cuartos de final.



Una vez terminado el partido contra Marruecos, la plantilla de España no salieron del shock que vivieron en el estadio Education City, pues no lograron anotar ningún gol en los 120 minutos y en penaltis se vieron superados tras las malas ejecuciones.



Uno de los que salió de frente a ponerle la cara a la eliminación fue el capitán Sergio Busquets, quien erró el tercer penalti y que significó al final la victoria de Marruecos tras la gran definición de Achraf Hakimi.



En algunos momentos hemos jugado contra doce, pero no podemos depender de cosas que no controlamos. El fútbol no entiende de justicia", sino dee que el balón entre y no hemos marcado ningún penalti”, dijo contundente Sergio Busquets.



De igual manera, se refirió a la posesión de balón que sostuvieron, donde lograron hacer más de 1.000 pases, pero que al final no fue determinante para poder marcar la diferencia.





“El fútbol tiene estas cosas y es cruel, pero el equipo lo ha dado todo. No hemos estado acertados. No tengo mucho más que decir", finalizó Busquets en conferencia de prensa luego de la eliminación.