Serbia vs Suiza: un partido de alto riesgo en Catar 2022

Serbia y Suiza tendrán un duelo crucial en sus aspiraciones para llegar a los octavos de final de Catar 2022. Llegó la tercera fecha y el final de la fase de grupos, con los partidos de las zonas G y H, para empezar a definir a los mejores 16 del Mundial.



La zona de ambas selecciones, integrada junto a Camerún y Brasil, tiene a los brasileños a en la siguiente fase asegurados. El duelo entre africanos y sudamericanos puede definir el puntaje perfecto o la sorpresa de los leones.



El otro compromiso entre Serbia y Suiza, entre europeos, tiene un toque especial, no solo por los enfrentamientos previos y el que tuvieron el Rusia 2018, sino por un contexto social político que incluye a dos jugadores de los suizos.



Kosovo (donde hay personas con descendencia albanesa) tiene que ver con Serbia, este último país no reconoce la independencia de la nación. A Suiza llegaron en su momento, varios albaneses, directo desde Kosovo, como inmigrantes. Entre los nacidos como suizos están Granit Xhaka y por su parte, Xherdan Shaquiri, nació en Gnjilane, ciudad kosovar, partiendo a Suiza con sus padres cuando tenía un año. Ambos hacen parte de la selección helvética.



Ambas escuadras se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018, en la segunda jornada del grupo B. la polémica empezó desde los primeros minutos, con Mitrovic adelantando a los serbios. Xhaka igualó el partido y durante el festejo, realizó el símbolo de águila bicéfala, que es un símbolo de los albaneses.



Además, al minuto 90, Shaquiri otorgó el triunfo a los suizos, haciendo el mismo gesto a los aficionados. El juego disputado en el Arena Baltika, los reproches de los aficionados serbios no se hicieron esperar, empezando con los canticos racistas.



La Federación Serbia pidió una sanción dura para los jugadores, que solo se limitó a lo económico. Ahora, en el 2022, los jugadores serbios pusieron una bandera de su país, con el lema ‘Nema pradaje’ que significa ‘No hay rendición’, al parecer, haciendo alusión a Kosovo.



El juego en lo deportivo tendrá un tinte especial, necesario para ambos ganar, por el honor de sus tierras y de sus familias.