La ‘maldición’ de Inglaterra tiene nombre propio: Mick Jagger

Inglaterra empezó con buen pie la Copa del Mundo, con la goleada a Irán 6 a 2, mostrando la superioridad y variantes que posee en la nómina. El 2022 no ha sido el mejor año para los británicos, llegando con dudas e incertidumbre, ante el bajo nivel de muchos jugadores en los amistosos y Liga de Naciones.



Los tres leones llegan a cada Mundial, con la convicción e ilusión de ganar nuevamente el trofeo. El cantico dice presente en cada cancha ‘It´s comming home’ y para algunos, esa frase puede servir como mufa o mal agüero, para lo que es el resto de la competición.



Inglaterra se ha caracterizado por la rica cultura, siendo cuna de un sinfín de artistas de talla mundial. Desde The Beatles, Queen, Led Zeppenin y pasando por los Rolling Stones. Mick Jagger es un asiduo fan del fútbol y de la Selección Inglaterra.



Sin embargo, su presencia en los partidos de los tres leones no es bien vista, ante las constantes derrotas de Inglaterra en eventos importantes. Casualidad o no, pero cuando el cantante está en esos juegos, pasan ciertas cosas.



El primer antecedente se dio en Francia 1998, en el duelo de octavos de final de Inglaterra contra Alemania, Jagger dijo presente. Resultado final con empate y derrota para los británicos en los penales.



En Corea y Japón 2002 no estuvo. Para el 2006, volvió a acompañar a los tres leones en cuartos de final, derrota en penaltis contra Portugal.



Sudáfrica 2010 fue destino similar en los octavos de final, en el partido entre Inglaterra y Alemania, donde los teutones golearon 4 a 1. No contento con eso, en el 2018 Inglaterra llegó hasta semifinales, en ningún partido estuvo Jagger, solo en ese juego contra Croacia, donde los británicos cayeron en el tiempo extra, perdiendo el cupo a la final.



¿La estrella del rock dirá presente en Catar? A la espera de lo que ocurra en las próximas fases.