Luka Modric, dispuesto a todo: ‘Si hay que sufrir, lo haremos’

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid y capitán de la selección de Croacia, que se clasificó para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 tras superar a Japón en la tanda de penaltis, reconoció que estaban "acostumbrados a sufrir".



"Pero si hay que sufrir vamos a sufrir", aseveró el medio balcánico, quien explicó que Japón les planteó "un partido muy difícil", en el que su equipo mostró "carácter" para revertir un marcador adverso.

"Fuimos perdiendo, empatamos y tuvimos algunas oportunidades. Si en el primer tiempo nos hubiésemos podido poner por delante hubiera sido otro partido, pero bueno, estamos acostumbrados", señaló en la zona mixta del estadio Al Janoub de Al Wakrah.



Croacia es una habitual de las prórrogas y los lanzamientos de penaltis en las grandes competiciones. "Es también parte del fútbol. Hay muchos equipos que han ganado un Mundial y también en octavos y en cuartos ganaron por penaltis. Hay que tener un poco de suerte en este aspecto, aunque no solo esto, sino la concentración y la fe que hemos mostrado, y el portero, que ha hecho tres paradas impresionantes", manifestó.



Modric tuvo que ver la tanda de penaltis desde el banquillo tras haber sido reemplazado. Lo vivió "con mucho sufrimiento". "No es fácil, es más fácil tirarlos, pero lo importante es que hemos ganado. Estaba al final del partido muy cansado, entraron jugadores que lo han hecho bien, que han dado frescura al equipo. Hemos llegado a los penaltis, ganamos y es lo más importante", señaló.



Modric aseguró que en ningún momento pensó que era su último partido en un Mundial con la selección croata: "Confiaba en el equipo. No pienso en estas cosas, estoy disfrutando cada partido y para lo demás habrá tiempo para pensar. Seguimos y ahora hay que ver quién nos toca en cuartos. Como siempre, no hay preferencias", comentó Modric.



EFE