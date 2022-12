Luis Fernando Suárez no ocultó la decepción: ‘Fueron superiores’

El seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, lamentó la eliminación de su equipo en el Mundial de Qatar, pero aseguró que demostraron que tienen potencial, aunque apeló a introducir cambios para crecer. El técnico indicó que Costa Rica mostró ante Alemania su verdadera versión, que no fue la del primer partido contra España, cuando cayó goleada por 7-0, pero dijo que los germanos pese a todo "fueron superiores".

"Tengo relativa tranquilidad, los próximos cuatro años hay que hacer cosas distintas basadas en lo que se ha demostrado en estos cuatro años. Hay chicos con mucho futuro para que se empiecen a mostrar cosas en los próximos cuatro años", señaló. Suárez destacó la reacción de su equipo en el segundo tiempo, lo que le llevó a dar la vuelta al marcador, un resultado que le colocaba en octavos de final, pero lamentó que en ese momento se echó demasiado atrás y Alemania pudo remontar.



"Hay que valorar lo que hizo Alemania. Nos ganaron y nos ganaron bien, aun dándolo todo nosotros. Hay que valorar que es Alemania. Pero Costa Rica tiene mucho futuro por delante y puede mirarlo con la cabeza alta", dijo. "Este grupo es especial, siento un orgullo que no he sentido con nadie más. Ahora hay que olvidar el pasado, porque pese a que ganamos cosas en la región, otros progresaron mucho y Costa Rica se quedó estancada", indicó.



"Veo que los dirigentes quieren hacer cosas diferentes y nosotros también, no podemos conformarnos solo con defender bien, tenemos que mejorar del medio campo para arriba. Veo la situación con optimismo si somos serios y no nos conformamos con lo que hicimos", agregó.



EFE