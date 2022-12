Scaloni no solo le teme a Mbappé: destacó las virtudes de Francia

Argentina y Francia se medirán en la edición número 22 de la final de la Copa del Mundo en Catar 2022. Todo o nada para ambos, tratando de hacer historia en un certamen donde las sorpresas han estado a la orden del día.



El técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, habló en la rueda de prensa previa al partido final de Mundial, acerca de las cualidades de Francia.



Este domingo aguarda la final del Mundial. Francia. Y Kylian Mbappé, contra Messi. "El partido es Argentina contra Francia. Más allá de Messi y Mbappé, creemos que ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores, aparte de ellos dos. Esperemos que caiga de nuestro lado", afirmó Scaloni, que consideró "un trabajo de equipo más que individual" el marcaje y la vigilancia del astro francés.



"Francia no es sólo Mbappé. Tiene otros jugadores que lo hacen todavía mejor. Es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá mejorando. No hay duda. Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha, puede jugar la pelota porque tiene jugadores de buen pie y puede jugar al contragolpe. Los partidos se juegan minuto a minuto, pueden ir cambiando y en eso estamos preparados", analizó.



"Hay una frase hecha de que las finales se ganan, no se juegan. Las finales hay que jugarlas como hemos jugado los últimos partidos, sabiendo las dificultades del rival, analizándolo, sabiendo dónde podemos hacer daño al rival. El partido se analiza y se trabaja", avisó.



Con información de EFE