No todo fue alegría: hinchas se lanzaron al bus de los campeones

La locura se desató en Argentina, con la llegada de la Selección a Buenos Aires. Desde temprano, un mar de gente se apoderó de las calles de Buenos Aires, para poder ver a los héroes de la albiceleste, luego de conquistar la Copa del Mundo en Catar 2022.

🇦🇷🏆 | Grave incidente en la Autopista Riccheri: hinchas se tiraron del puente para entrar al micro.

pic.twitter.com/ZUKgwyGTgq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2022

Desde la madrugada, todos los ciudadanos salieron a las calles, para encontrar el mejor lugar en un recorrido que finalmente no pudo cumplirse, debido a la cantidad de gente que salió a las calles. Según las autoridades locales, serían cerca de cinco millones de personas.



No todo fue felicidad, debido a que, en el recorrido del bus descapotado, se presentaron varios hechos de violencia, donde personas terminaron gravemente heridas. El incidente ocurrió en la zona de Ricchieri. Dos hinchas se lanzaron al bus, uno de ellos terminó cerca de los jugadores, siendo atrapado por la gente de seguridad.



Sin embargo, el segundo no corrió con la misma suerte, pues al momento de tocar el bus, tropezó y terminó contra el asfalto, en una caída por encima de los cuatro metros. Según información de las autoridades locales, esto determinó en la finalización del recorrido.