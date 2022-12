Argentina y un antecedente de 27 años: ¿Se repetirá?

Argentina está a pocos días de hacer historia, el sueño de todo un plantel y pueblo está. La final de la Copa del Mundo se vive y palpita, en una tierra donde el fútbol invade cada rincón, más con la Selección, pasando a ser una religión.



Catar 2022 parece ser la oportunidad perfecta, para que la albiceleste, al comando de Lionel Messi, festeje su tercera Copa del Mundo. El fantasma de Brasil quedó atrás, ahora, con un grupo unido, parece ser más que suficiente para batir a los actuales campeones del mundo.



Francia llegará con lo mejor de su repertorio, buscando una hazaña que no se consigue hace décadas: ganar dos mundiales consecutivos.



Hace 27 años, la albiceleste disputó el Mundial Sub 20 en Catar, precisamente. Casualidad o no, fueron campeones en esa edición. Además, en 1995, integraron el grupo C, perdiendo un duelo de fase de grupos contra Portugal. Tal es la coincidencia que en el partido final derrotaron a Brasil, que había quedado campeona de la edición anterior. Información de Gastón Trucco.



Todo el camino parece una casualidad de tiempo, pero Francia viene a defender el título mundial, contra Argentina, en un momento donde Lionel Messi buscará ratificar todo el favoritismo, contra otra favorita.