Argentina acude a las cábalas: festejan la clasificación de Marruecos

Sorpresas y muchos movimientos se han dado en Catar 2022, con la finalización de los grupos, dejando a las 16 selecciones que estarán en la disputa de los octavos de final, entrando en la ronda decisiva para determinar quiénes aspirarán por el título.



Los golpes que se han dado, especialmente este miércoles, fueron la salida de Bélgica y Alemania, grandes favoritas a clasificar y por qué no, disputar con todo el título del Mundial. Marruecos puso su estilo y en la zona F dejó afuera a los belgas.



Y es que no solo los marroquíes festejan la clasificación. Cábala o no, Argentina acude a ellas y sienten un aire de tranquilidad, pero que deberán ratificar, para escalar en las siguientes fases y llegar a la final en Lusail.



Los marroquíes han participado en seis ediciones de las Copas del Mundo, con una en particular que recuerdan y los argentinos también. Los camellos integraron el grupo F en México 86con Inglaterra, Polonia y Portugal, dando la sorpresa. En la siguiente fase terminaron eliminados por Alemania.



Sin embargó ¿Cuál es la cábala a la que Argentina se apega? Precisamente, la edición en la que ganaron su más reciente Mundial, fue México 1986. Las cábalas no juegan, pero motivan a la albiceleste para llegar a la gran final, haciéndolas parte de su diario vivir, ante las múltiples coincidencias surgidas entre Catar 2022 y México 1986.