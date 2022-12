Alerta con Ángel Di María ¿Estará para los cuartos de final?

El atacante Ángel Di María abandono el terreno de juego dañado en el cuádriceps de su pierna derecha y no pudo completar el encuentro contra Polonia, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.



El jugador del Juventus fue sustituido por Leandro paredes a la hora de juego aquejado de molestias en la pierna. "Di María sintió algo en el cuádriceps, se puso duro y preferimos cambiarlo. Es un jugador importante y preferimos no arriesgar y que no se hiciera daño", indicó el seleccionador Lionel Scaloni.

Argentina está pendiente de la evolución de la molestia de su atacante, titular indiscutible para Scaloni, con poco tiempo de recuperación para el partido de octavos de final, el sábado próximo, contra Australia.



EFE