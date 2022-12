Hansi Flick, con el futuro en veremos: ‘Hay que analizar lo hecho’

El seleccionador alemán, Hansi Flick, mostró su decepción por la eliminación en el Mundial de Qatar, pero no la atribuyó a la derrota de España contra Japón, sino a sus propios errores.



"No me interesan los otros equipos. Lo teníamos en nuestra mano, todo es nuestra culpa. Tuvimos muchas ocasiones contra España en la primera parte y también frente a Japón. Si las hubiésemos marcado las cosas serían diferentes. Me enfada que cometimos muchos errores", señaló el técnico.

Sobre el futuro, Flick aseguró que "hay que analizar lo que se ha hecho y sacar conclusiones", pero apeló a "trabajar de una manera diferente" e indicó que "para el futuro, para los próximos diez años, sería importante centrarse en la siguiente generación".



"Nos acaban de eliminar del Mundial y queremos tratar de levantarnos lo antes posible para el futuro. Veremos cómo podemos aplicar nuestros proyectos. Ahora no se puede hablar de la Eurocopa de 2024, tenemos que analizar nuestro trabajo y abrir un camino diferente. Lo haremos rápidamente", dijo.



Sobre la calidad de la plantilla aseguró que "los resultados no mienten", pero recordó que Alemania cuenta con jugadores que están "en los mejores clubes del mundo". "Hay calidad", afirmó el técnico, que reconoció "errores" y aseguró que no busca excusas. "Si hubiéramos ganado a España la situación hubiera sido ideal. Pero no fue así. Hoy hicimos los deberes, pero el resultado podría haber sido mejor", comentó.



EFE