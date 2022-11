Habrán más clasificados: ¿Cómo quedarían cruces de octavos de Mundial?

El Mundial Qatar 2022 ya está entrando en su fase definitiva y a partir de este miércoles ya se empezarán a definir los dos primeros clasificados del grupo A y B, donde hay siete equipos de estas zonas con posibilidades de clasificar.



Sin embargo, ya con los ocho grupos emparejados con dos encuentros disputados, tan solo hay dos selecciones eliminadas que son la anfitriona Catar y Canadá, quienes no lograron sumar ningún punto y quedaron fuera de todas las posibilidades.





Posibles clasificados y cruces grupo A y B

​

En la primera zona hay tres con posibilidades de clasificación, donde Holanda, Senegal y Ecuador lucharán por dos puestos en octavos de final, ante otras dos selecciones que saldrán de la segunda zona entre Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales.



Los que tienen más opción para clasificarse en grupo A son Países Bajos y Ecuador, quienes tienen cuatro unidades y de ganar a Catar y Senegal o incluso empatar respectivamente, serían los dos primeros, mientras que en el B los más opcionados son Inglaterra y Estados Unidos.



Los juegos más probables en octavos de final sería Países Bajos-Estados Unidos e Inglaterra-Ecuador.



Posibles cruces grupo C y D

​

La tercera jornada del grupo C va a ser absolutamente importante debido a que Argentina, Polonia, Arabia Saudí y México tienen opciones de pasar de fase de grupos, aunque los polacos y argentinos podrían de momento son los que tienen más opción por nómina y juego, además porque se enfrentarán en duelo directo y en caso de que no haya ganadores entre mexicanos y árabes, lograrían mantener las respectivas posiciones.



Por la zona D está Francia clasificada al sumar seis puntos y ser la primera que logró su tiquete a octavos y no tendría problemas para asegurarse el primer lugar. La duda está entre Dinamarca y Australia, aunque los daneses se enfrentarán a los canguros y de ganar clasificarían sin problemas.



Podríamos tener en octavos de final un duelo entre la campeona Francia y Argentina, un cruce de final, además de Polonia-Dinamarca.



Posibles cruces grupo E y F

​

España es actual líder del E y no tendría problemas para certificar su clasificación contra Japón, mientras que el duelo que genera dudas será el de Costa Rica y Alemania, aunque en cuestión de superioridad los teutones lograrían posiblemente una victoria que los deje con la segunda casilla de manera agónica. Sin embargo, no hay que olvidar el F donde Bélgica podría ganar su primer partido y treparse al primer lugar, mientras Marruecos podría defender su ventaja contra Canadá.



Así, los duelos más probables serían España-Marruecos y Bélgica-Alemania, si se llegan a dar las lógicas de cada duelo.



Posibles del grupo G y H

​

Con Brasil segundo clasificado del Mundial, no tendría problemas para asegurar la primera plaza y dejar sin posibilidad alguna a Camerún, mientras que Suiza se podría mantener en el segundo lugar si logra vencer al terrible Serbia.



En cuanto al grupo H, el grupo está abierto, pero se supondría que Portugal y Uruguay no pasen mayores problemas en la última jornada.



En cuanto a posibles duelos, los que tienen más opción serían Brasil-Uruguay en un duelo sudamericano y Portugal-Suiza.