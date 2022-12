Brasileño y madridista: no esperarán que sueñe ver a Messi campeón

Faltan pocas horas para que Argentina y Francia decidan al campeón del Mundial de Catar y, por sorprendente que parezca, no todos los suramericanos están alineados con el sueño de Lionel Messi.

Habrá muchos que esperan verlo coronar su carrera con el trofeo dorado en sus manos, pero también hay otros a los que les dará igual. Si es brasileño y leyenda de Real Madrid, más aún...



"Buenísimo partido, son dos grandísimas selecciones que han hecho méritos para estar ahí. Es fútbol, que cada uno haga dentro del campo lo que sabe. Si gana Argentina bien, si gana Francia bien también”, dijo en 'Onda Cero' de España el inolvidable Roberto Carlos. Cero solidaridad latina, cero empatía.



Es más, pronto pasó a otro asunto: "el nivel de fútbol me ha gustado pero no ha sido tan intenso como en otros. Hay muchísimos buenos jugadores y ha sido un Mundial muy completo. Marruecos, Arabia Saudí que ganó a Argentina... es el fútbol moderno, nuevas selecciones y nuevos jugadores... es una Copa del Mundo diferente y bonita!, ".



Bastante tendrá con al eliminación de Brasil, aunque evitó crear un incendio: "A mí no me gusta hablar. No estaba ni en la concentración de Brasil ni tampoco en la de España. Haces una planificación y hay veces que sale bien y otras que sale mal. Lo han intentado y si lo han intentado hay que valorarlo", precisó.