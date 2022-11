Técnico de Camerún sobre desconvocar a Onana: ‘Quiero respeto’

El técnico de Camerún Rigobert Song armó polémica antes de su partido contra Serbia en segunda fecha del grupo G del Mundial Qatar 2022 al confirmar la desconvocatoria de su portero titular André Onana.



La drástica decisión de Song de excluir de la nómina al portero camerunés fue debido a problemas de indisciplina y por no acatar las órdenes dispuestas por el cuerpo técnico, privando así los intereses del equipo.



El problema entre Onana y el técnico Song comenzó desde el partido contra Suiza, cuando la orden para el portero era jugar con los pies y no lo hizo. Por ello, al no querer cambiar su estilo de juego previo al partido contra Serbia, ambas partes decidieron acabar la relación con la desconvocatoria en el Mundial.



“La posición del portero es muy importante. Estamos en un torneo difícil y sé qué es lo que tengo que hacer el equipo está por encima de las individualidades. Onana quiso salir y lo aceptamos”, resaltó Rigobert Song en conferencia de prensa.



De igual manera, Song rescató que para él como técnico es más importante el respeto dentro de un equipo y no iba a permitir que por esa situación se le saliera de control la plantilla para los últimos partidos decisivos del Mundial.



“Quiero mostrar ese espíritu de disciplina y respeto, pero tienes que adaptarte a la disciplina del equipo. Si tú no puedes hacerlo, si no puedes adecuarte a lo que le pedimos a este equipo, creo que es necesario dar un paso al lado y tomar responsabilidades”, dijo contundente Song después del partido entre Camerún y Serbia.



De momento, a pesar de la adversidad por la dura baja de Onana, Camerún logró reaccionar ante Serbia y terminar con un empate 3-3 que los deja con posibilidades de seguir peleando la clasificación en el grupo G del Mundial. Ahora deberá ganarle a Brasil.