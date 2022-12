¿Y si hubieras jugado así antes, Croacia? Así castigó a Marruecos: 1x1

Croacia es el tercer mejor equipo de la Copa Mundo de Catar tras superar a Marruecos por 2-1, en un partido en el que fue efectivo siempre que pudo y luego aguantó, fiel a su estilo. Fue un partido típico del tercer puesto, con equipos libres, jugados en ataque especialmente en la primera etapa y con arrojo para dar espectáculo.

Así fue el partido de los croatas y los marroquíes, uno por uno:



Croacia



Livakovic- 7

Algo lenta la reacción en el primer gol de Marruecos (dudó y eso lo condenó) pero compensó a los 74 tapando un gran remate de En-Nesyri



Stanisic- 6

Cumplidor, sin que le sobrara mucho y por momentos dubitativo contra los veloces marroquíes



Sutalo- 6

Aplomado, firme cerca de su arquero y con suficiencia en el duelo uno contra uno.



Gvardiol- 7

Puede que fallara un poco en los duelos personales (fue el de la foto con Messi, que lo dejó sembrado) pero esta vez anotó el primer gol de palomita y se recuperó.



Perisic- 8

El mejor de Croacia: rápido siempre en el contragolpe pero además preciso: pivote en el primer gol, impecable en los centros, un motor en ataque.



Modric- 6

Sin excesos, sin ser tampoco el hombre de todos los focos de partidos anteriores, cumplió en marca. Tal vez esta vez le faltó algo más en la salida.



Kovacic- 7

Firme siempre en el medio, con algún intento de media distancia pero eficiente en los duelos contra Ziyech y compañía. Perdió el tercer tanto a los 86.



Majer- 6

Impecable en cada centro: siempre que ubicó a los de camisa de cuadritos en el área rival generó peligro.



Kramaric- 6

Inquieto pero un poco impreciso cuando enfrentó al portero Bono. Salió lesionado.



Orsic-7

Un golazo fue suficiente para darles a los suyos el tercer gol de la Copa Mundo.



Livaja-5

El más discreto de los atacantes croatas, apoyó sí en la marca para frenar la salida del rival.



Marruecos



Bono- 6

Le hicieron dos goles pero en ninguno tuvo gran responsabilidad: el doble cabezazo en el área del primero superó a sus zagueros y el disparo de Osric lo arañó pero no pudo desviarlo por la potencia que traía.



Hakimi- 6

Mucho corazón, mucho ímpetu, un centro que no aprovechó su número 9 y protestas, muchas protestas.



Dari- 7

Lo que salva su partido es el gol que ilusionó a los marroquíes, pero sufrió problemas físicos y lució lento en la anticipación, casi siempre superado por Perisic



El Yamiq- 5

Otro que quedó en deuda, pobre en su reacción en los duelos hombre a hombre



Attiat-Allah- 5

No pudo ser definitivo ni en la marca ni en la protección ofensiva



Amrabat- 7

Siempre bien: rápido para neutralizar a Modric, eficiente para volver a su zaga y completar la línea, valiente. Uno de los mejores de su equipo esta vez y en todo el Mundial



El Khannouss- 5

Intrascendente. Es verdad que aportó sacrificio pero lo superaron los croatas cuando aceleraron.



Ziyech- 6

Un motor en todo el Mundial: aportó salida pero le faltó al menos una buena opción para desequilibrar en lo suyo, la media distancia. Lo marcaron bien los rivales, lo escalonaron y lo aislaron.



Sabiri- 5

Poco del destello que se necesitaba para perforar una zona de marca firme de Croacia.



Boufal-5

Entrega, despliegue pero muy poca precisión de cara al arco rival



En-Nesyri-5

Quedó en deuda en un partido en el que estaba llamado a resolver en las pocas opciones que se sabía que tendría. El empate lo perdió dos veces, solo una por virtud del arquero rival. La opción que más dolió fue el de los 90+5 cuando superó a todos los croatas, parecía vencido hasta Livakovic, y el tercer lugar se esfumó.