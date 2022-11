Bélgica sufrió más de la cuenta ante Canadá: ganó 1-0 entre polémicas

La Selección de Bélgica no tuvo un debut fácil ante una presionante Canadá, que le dio problemas desde el arranque del partido. En medio de las polémicas arbitrales, en las que se vio involucrado el colombiano Nicolás Gallo en el VAR, los dirigidos por Roberto Martínez consiguieron imponerse 1-0 y ponerse al frente del Grupo F.



Michy Batshuayi, delantero del Fenerbahce, se encargó se anotar el 1-0, después de Toby Alderweireld.

El partido en el estadio de Al-Rayyan inició movido. Apenas transcurría el minuto 8 cuando se sancionó penalti por una mano en el área, que tras ser advertido por el VAR, el árbitro no dudó en sancionar. En encargado de patear fue Alphonso Davies, pero quien terminó brillando fue Thibaut Courtois, que se puso la capa de héroe y desvió el cobro.



A pesar del traspiés, Canadá no bajó los brazos y siguió plantándole cara a los europeos, a quienes controlaba con una presión en bloque, luciendo consistente en todas sus líneas. Sin mucha comodidad y agazapado en su propia área, el conjunto belga no tuvo más remedio que aguantar el "chaparrón". Los canadienses transitaban la pelota a su antojo.



Sobre los 23', Bélgica tuvo la primera aproximación, luego de una salida en largo y un buen control de Eden Hazard, quien desde banda izquierda metió un centro para Michy Batshuayi, que aparecía por sector derecho. La pelota alcanzó a ser desviada al córner por un defensor. Primera gran advertencia de los 'Diablos Rojos'.



No solo la atajada de Courtois, también las polémicas marcaron el primer tiempo. Primero por un pisotón de Eder Hazard, que pudo haber sido penalti a favor de Canadá, pero que los árbitros evitaron al sancionar un dudoso fuera de juego.



También se dio una posible falta del defensor Axel Witsel sobre Richie Laryea, cuando entraba al área defendida por Thibaut Courtois. El árbitro dejó seguir la acción pero tampoco fue llamado al VAR, en el que estaba el colombiano Nicolás Gallo como asistente del venezolano Juan Soto.



Antes de irse al descanso, sobre los 44', llegó el gol de Bélgica. Pase largo del defensor Toby Alderweireld para Batshuayi, quien picaba en punta y definió casi sobre el punto penalti. Zurdazo que tomó por sorpresa al arquero Milan Borjan. Con lo justo se ponía al frente el equipo de Roberto Martínez.



Con el pasar de los minutos, Canadá no dudó en arriesgar más. La apuesta de John Herdman dejaba espacios que trataban de aprovechar en Bélgica. Kevin De Bruyne, por banda derecha, buscó una y otra vez Batshuayi, quien estuvo cerca del segundo, después de un centro preciso desde la derecha; sin embargo, estuvo mejor el cierre de Laryea al córner.



El equipo canadiense, con Jonathan Osorio (jugador de raíces colombianas) oxigenando la mitad de la cancha en el remate del partido, siguió intentándolo con el juego por bandas y pases largos. Sobre los 80 minutos, los de Herdman tuvieron otra buena aproximación que terminó atajando Courtois. Pelota que llegó por el costado y que cabecearon a placer. Al final, aunque con sufrimiento, Bélgica consiguió su primera victoria en Qatar.