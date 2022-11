México, un triunfo agridulce: victoria sin premio ante Arabia Saudita

Un partido vital para ambos bajo la sombra de Argentina vs Polonia en busca de otro boleto para clasificar a los octavos de final, y enfrentar a Francia o Australia dependiendo de posiciones en la tabla del Grupo C. Los de Gerardo Martino se desataron consiguiendo sus primeros goles y su primera victoria en el certamen mundialista con un marcador de 1-2.

Apenas inició el compromiso, sobre los dos minutos, Alexis vega tuvo un mano a mano que remató y Al Owais salvó cuando estaba por gritar el combinado latinoamericano. Sobre los siete minutos, Arabia Saudita se animó con Kanno y un disparo por encima del larguero. En el delantero ponían las apuestas para hacerle daño a los mexicanos. Nuevamente Kanno ejecutó un tiro libre por arriba.



Poco a poco, México dominó y con Luis Chávez lo intentó con una volea que atajó con facilidad Al Owais. A los 27 minutos, Orbelín Pineda la tuvo con un testarazo que pegó en Sultan Al Ghanam. Nuevamente Orbelín sobre el final pudo romper el arco saudí, pero otro zaguero se interpuso cambiándole la trayectoria a la pelota al córner.



Fiel al dicho, ‘el que no los hace los ve hacer’, Arabia Saudita tuvo la última acción para buscar abrir el marcador y sellar su clasificación. Sin embargo, tras el centro de Al Ghanam, Al Hassan cabeceó por un costado. Así finalizó la primera parte sin goles y con todo por definirse en el complemento.



Ya en el segundo tiempo, llegaron los goles, pero no pudo hacerlo México todo para clasificar. Sobre los 46 minutos, Luis Chávez sacó un gran remate que Al Owais salvó al córner. En ese lanzamiento, César Montes peinó y Henry Martín apareció para empujar el balón al fondo y abrir el marcador. En un abrir y cerrar de ojos, pusieron el segundo que les daba más confianza por el objetivo de clasificar. Un tiro libre de Chávez fue la clave para aumentar la diferencia.



Hirving Lozano puso el tercero y México se contagió en júbilo de clasificación. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego. Todo fue en la segunda parte un monólogo para los mexicanos que intentaron con un tiro libre que peinaron y Henry Martín sacó una volea por encima del larguero.



En otro tiro libre milagroso, ponían las esperanzas para anotar el tercero de la clasificación. Nuevamente Luis Chávez ejecutó y Al Owais salvó en el ángulo. Uriel Antuna puso el tercero en soledad contra el golero, pero el grito volvió a ser truncado por fuera de juego. Chávez le cedió una pelota quieta a Hirving Lozano, y nuevamente el guardameta salvó su arco. En el último segundo, en una jugada colectiva, Salem Al-Dawsari cruzó el remate y puso el descuento. No hubo tiempo para más y en el encuentro de Argentina no hubo esa ayuda para los de Gerardo Martino. Una victoria agridulce sin clasificación.