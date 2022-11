Brasil, más candidata que nunca: resultados y posiciones en el Grupo G

Si hay una selección que no se amilana al favoritismo en el Mundial de Qatar es Brasil. Este jueves, en el cierre de la fecha 1 de la fase de grupos, la canarinha se impuso 2-0 ante Serbia. La gran figura del partido fue Richarlison, que se apuntó doblete.



Después de conquistar su primera victoria en Qatar, Brasil se puso al frente del Grupo G. Suiza, que superó por la mínima diferencia a Camerún, es segunda con los mismos puntos.

Resultados de la fecha 1

Suiza 1-0 Camerún (Gol de Breel Embolo)

Brasil 2-0 Serbia (Doblete de Richarlison)

Tabla de posiciones Grupo G

1. Brasil - 3 pts (+2)

2. Suiza - 3 pts (+1)

3. Camerún - 0 pts (-1)

4. Serbia - 0 pts (-2)

Así será la próxima fecha

Lunes, 28 de noviembre

5:00 am | Camerún vs Serbia

11:00 am | Brasil vs Suiza