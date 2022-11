Francia ya piensa en octavos: vea resultados y posiciones en Grupo D

De la mano de su joya, Kylian Mbappé, Francia conquistó su segunda victoria en Qatar y avanzó a octavos de final del Mundial. Superó 2-1 a Dinamarca respondiendo al "favoritismo" otorgado como campeona vigente. En la última jornada luchará por el primer puesto contra Túnez.

Resultados en fecha 2

Túnez 0-1 Australia (Gol de Duke)

Francia 2-1 Dinamarca (Doblete de Mbappé/Gol de Christensen)

Tabla de posiciones en el Grupo D

1. Francia - 6 pts (+4)

2. Australia - 3 pts (-2)

3. Túnez - 1 pt (-1)

4. Dinamarca - 1 pt (-1)

Así será la jornada 3 en Grupo D

Miércoles, 30 de noviembre

10:00 am | Túnez vs Francia

10:00 am | Australia vs Dinamarca