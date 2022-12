Unos en coche, otros de final en final: así van favoritos del Mundial

¿Cómo les va a los favoritos en el inicio de los octavos de final del Mundial de Catar? ¿Cómo les irá en el camino a la anhelada final? Repase los caminos y juzgue usted si unos van en coche y otros tienen un camino de herradura:

Brasil se ha librado de un cuadro muy difícil al clasificar como primera de su grupo, lo que se presumía tras quedar con Serbia, Suiza y Camerún, esta última la única que pudo ganarle, aunque la enfrentó con 9 suplentes. El liderato le permitió evitar a España, si hubiera clasificado primera del grupo E, como se esperaba.



Ahora Brasil se mide a Corea del Sur en octavos y, de avanzar, tendría su primer oponente de renombre hasta los cuartos de final, el ganador de la llave Países Bajos vs Argentina.



Precisamente Países Bajos llega también con una carga de partidos de no mucha exigencia, salvo Ecuador que es el único que le dio guerra: se deshizo de Catar, de Senegal y solo los suramericanos le sacaron un 1-1. En octavos, contra Estados Unidos, el 3-1 no supuso mayor dificultad.



Portugal es otro de los que ha ido sin mayores afugias tras vencer a Ghana y Uruguay y solo pinchar contra Corea del Sur. En el papel, en octavos no debería sufrir contra Suiza

​

El camino más duro



Sin duda es para Inglaterra y Francia hubo un poco más de exigencia en la primera fase: en el primer caso solo Irán fue un paseo porque luego Estados Unidos lo exigió mucho y ahora en octavos el oponente es el potente equipo de Senegal; en el caso del campeón solo pasó tranquilo contra Australia, porque hasta la decepcionante Dinamarca le dio problemas y Túnez le ganó. En octavos el rival es Polonia, de Lewandowski y Schczesny.



Y ojo que si ambos llegan a los cuartos de final, el cruce de infarto será un Francia vs Inglaterra que estará para alquilar balcón.



Para España también fue durísimo porque contra Alemania disputó el mejor y más cerrado duelo de la Copa, contra Japón perdió y solo lo salvó la goleada a Costa Rica. En estos mismos octavos enfrenta a la revelación africana del certmen, la veloz e impulsiva Marruecos, y en cuartos le puede tocar Portugal de Cristiano



Argentina se complicó sola tras el 2-1 contra Arabia Saudita y luego ha tenido que jugar finales contra México y Polonia, además de sortear a Australia, a la que venció 2-1 en octavos de final. Apenas en cuartos podría tener su reto más grande, Países Bajos de Louis Van Gaal.