Jesurún cuestiona gestos en Qatar: ¿Qué país respeta derechos humanos?

Ramón Jesurún demostró que está alineado con Gianni Infantino sobre las protestas que han hecho aficionados y jugadores de selecciones durante la Copa Mundial de Qatar 2022. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien es muy allegado al presidente de la FIFA, y tiene un puesto en ese órgano, cuestionó los gestos que condenan la violación de los derechos humanos.



Jesurún fue entrevistado en un evento que se realizó en Qatar en honor a la memoria de Diego Armando Maradona, aceptando la invitación de Blu Radio.



Sus declaraciones generan polémica, pues no hay empatía sobre los tratos a las mujeres en países árabes, y de la existencia de comunidades como la LGBTIQ+.



“Me he vuelto muy polémico por cada cosa que digo”, anticipó Jerusún, quien continuó: “pero estoy muy de acuerdo con la rueda de prensa que dio el presidente Infantino, antes del Mundial. El tema de los derechos humanos no es solo en Qatar. Debemos hacer un análisis para todo el mundo, no para Qatar solamente. En todos los países existe un gran… Es decir, no entendemos la falta de protección a los derechos humanos”.



El dirigente colombiano, muy similar a lo que dijo el periodista César Augusto Londoño, argumentó: “Me decían que, en los últimos 14 meses, no hubo ningún feminicidio en Qatar y eso también hace parte del ataque a los derechos humanos. Aquí, ellos, tienen sus argumentos y estadísticas para entregar argumentos al resto del mundo. Estamos viendo un país donde atienden bien a la gente, obviamente es muy diferente”.



Finalmente, Ramón Jesurún pidió no mezclar el fútbol con las protestas, pues un Mundial es cada cuatro años.



“¿Por qué tenemos que mezclar el fútbol con temas distintos? Yo no lo veo… Vinimos a una Copa del Mundo, que es cada 4 años, ¿por qué involucrar otras cosas?”.