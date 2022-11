¿Quién es Jude Bellingham, sensación de Inglaterra en el Mundial?

Miraron a Saka después de la goleada inaugural y lo eligieron, por cuenta del doblete, como la figura. Pero los focos de los entendidos se quedaron con otro chico que fue socio de todos, que no salió en las portadas pero fue el que movió los hilos: Jude Bellingham.

¿Quién es la nueva joya del fútbol inglés? Solo tiene 19 años y, más que promesa, es una rotunda realidad que pronto saldrá del Borussia Dortmund, seguramente a uno de los equipos más ganadores del mundo: según el CIES Football Observatory, es el jugador más valioso de la Copa Mundo, con una proyección de transferencia de 202 millones de euros. Sí, más que Mbappé y Haaland, por las dudas.



Si de números hablamos, ya está en Transfermarket sobre un valor de 100 millones de euros, lo que no le dice mucho a Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra que prefiere ver otros registros.



Bellingham fue vital en la victoria 6-2 contra Irán que fue todo un golpe de autoridad en el grupo B y que despejó las dudas de los expertos en su propio país. Los datos del joven maravilla británico en esta primera presentación confirman que fue el socio de todos, que se hizo dueño del medio campo y apoyó no solo el ataque sino también la marca: 97 por ciento de precisión en el pase, 7 de 9 duelos ganados y 3 quites. Por las dudas, marcó un gol, según datos de Sofascore.

¿De dónde salió?



Nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, suroeste de Inglaterra. Su debut profesional fue en el Birmingham City en 2019, donde jugó 44 partidos y anotó 4 goles (más 2 asistencias) antes de firmar con Borussia Dortmund en julio de 2020. Allí suma 112 partidos, con 19 goles y 21 asistencias. ¿Títulos? Ganó la Copa de Alemania en 2020/2021.



Sí, su zona no es el área sino el medio campo, lo suyo es jugar a espaldas de los delanteros en un doble 6 en el que su talento hace la diferencia.



A la selección inglesa llegó por la puerta de la Sub 15, aunque tenía 13 años. A la Sub 20 se reportó con 17. Y así, siempre ha sido un adelantado. Southgate lo convocó para un amistoso contra Irlanda en noviembre de 2020 y ya tiene 18 partidos en la selección mayor, con una asistencia y un gol, justamente el que marcó este lunes en Catar.



Bellingham es el jugador más joven de la plantilla de Inglaterra pero juega como un veterano. Su primera aparición en un Mundial de mayores superó todas las expectativas. Ahora viene el reto de la consolidación. La suya es la bandera de la renovación. Vale la pena ir acostumbrándose a ese nombre y esos 1,86m de buen juego aéreo, remate de media distancia y pase preciso. Lo mejor de su repertorio está por venir.