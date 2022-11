Ecuador se paseó en el debut del Mundial: triunfo contra Catar

Catar y Ecuador dieron inicio a la edición 22 de la Copa del Mundo. Los de Alfaro rompieron la tendencia, donde los anfitriones en sus juegos iniciales, no habían caído. Victoria del tri 2 a 0, en un duelo sin oposición de los cataríes.



Inauguración por todo lo alto, parafernalia, juegos pirotécnicos y todo lo que representa la apertura del evento deportivo más grande del mundo.



Puntapié oficial de la Copa del Mundo, Catar, como local, tuvo en los primeros minutos un esquema conservador, manteniendo un 5-3-2. Gustavo Alfaro salió con toda, dominar y crear opciones de juego, con el 4-4-2, con bloque alto.



Arremetida ecuatoriana en los primeros minutos, mostrando superioridad desde lo técnico y táctico, ante las limitantes evidentes de los cataríes, que no lograban encadenar ni una secuencia de pases.



El tri avisó al minuto 3, centro al área y el portero Saad Al Sheb salió, entre el nerviosismo y la duda, a cazar una pelota y dejándola servida para que quedara en poder sudamericano, centro y el capitán Enner Valencia, de cabeza, marcaba el tanto. Sin embargo, fue anulado por fuera de lugar, ante la posición del portero y de la defensa catarí, dejando solo un defensor por detrás del golero.



Los minutos pasaron y el monólogo ecuatoriano continuó, atravesando por un buen momento, dominando y jugando en campo rival. Avanzada de los ecuatorianos y Enner Valencia fue derribado en el área por el arquero catarí, penalti al minuto 15 y el mismo afectado, se encargó de ejecutarla, con calidad, a un costado y poniendo el primer tanto del Mundial.



Sin rebeldía y parco, así se vio a Catar con el gol en contra, reacción cero y esperar qué pasaba con los minutos. A falta de fútbol y pelota, los locales acudieron a la pierna fuerte, choque y cortar avances. Moisés Caicedo tomaría protagonismo en el esquema ecuatoriano, siendo parte de la zona medular, en creación y destrucción del juego.



El volante empezó la acción de gol, moviéndose a la zona derecha, pelota para Ángelo Preciado y Enner Valencia llegó a marcar el segundo gol de cabeza, además, de convertirse en el goleador histórico de Ecuador en todos los Mundiales, al minuto 31’.



Catar apenas tuvo una acción de gol, en centro de costado que remató Afif, sobre el final del primer tiempo, enviando la pelota muy desviada del arco defendido por Galindez, pasando a ser un espectador más en los primeros 45 minutos.



El inicio del segundo tiempo mantuvo la tendencia, paseo de la pelota, con criterio, para los ecuatorianos. Catar, por su parte, mantuvo las limitaciones, más ímpetu que fútbol, sin generar grandes acciones de peligro en esos primeros minutos del complemento.



Catar llegó con el juego aéreo, sin definición e intentando con la media distancia, dejando apenas unos vestigios, que no significaron mayor peligro para los suramericanos. Ecuador volvió al ataque, en los 20 minutos finales. Sarmiento tuvo una acción clara, en un pase desde la línea de fondo, enviándola por encima y siendo invalidada por fuera de lugar.



Preocupación en Ecuador, no precisamente por las llegadas de Catar. Enner Valencia abandonó la cancha, pues en la parte inicial, mostró signos de dolor en su rodilla. Fue sustituido. El técnico de Catar, Félix Sánchez, no ocultó la cara de vergüenza, ante el fútbol mostrado en cancha.



El estadio comenzó a desocuparse, ante la decepcionante cara mostrada por los locales, sin fútbol y actitud, al remate del compromiso.



Con la victoria, Ecuador sumó los primeros tres puntos y estará enfrentándose a Países Bajos, el próximo viernes 25 de noviembre, a partir de las 11:00 a.m. hora colombiana. Ese mismo día, Catar enfrentará a Senegal, a las 8:00 a.m.