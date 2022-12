¿Más sorpresas en Qatar 2022? Pronósticos para los octavos de final

Se juega otro Mundial en Catar 2022 desde este sábado, 3 de diciembre. Y es que los octavos de final, y las siguientes rondas eliminatorias hasta la gran final, se disputan de diferente manera, pues se juega todo en un partido y no hay oportunidad para corregir en otro juego.



Ya hubo varias sorpresas en la fase de grupos. De hecho, campeones del mundo como Alemania o Uruguay, o animadoras como Bélgica y Camerún, no lograron avanzar a la siguiente ronda.

Es por eso que las selecciones de mayor tradición y peso histórico están obligadas a sacar su casta y jerarquía para avanzar a cuartos de final.



Así, si las cosas se dan con la lógica futbolística que muchos esperan, estos son los pronósticos de octavos y las posibles llaves de cuartos en el Mundial 2022.



Holanda vs. Estados Unidos

Los Países Bajos, de la mano de Louis van Gaal, son los favoritos por el costo de su nómina, la cantidad de jugadores en equipos top y porque han llegado más lejos que Estados Unidos en la historia de los Mundiales



Argentina vs. Australia

No cabe duda que la Albiceleste es la llamada a clasificar a cuartos, ya que Australia apenas clasifica a octavos por segunda ocasión en la historia (2006, la primera).



Francia vs. Polonia

Francia es la campeona reinante del Mundial, mientras que Polonia avanzó escondiéndose ante Argentina y gracias a la desgracia de México contra Arabia (no pasó por gol diferencia).



Inglaterra vs. Senegal

Los del Reino Unido fueron semifinalistas en 2018; mientras que el seleccionado africano (este es su tercer Mundial) no pasaba de fase de grupos desde hace 20 años.



Japón vs. Croacia

Los croatas fueron subcampeones del Mundial 2018, pero pasan por un recambio que se ha notado en su nivel futbolístico. Mientras que Japón ya le ganó en fase de grupos a Alemania y España… Pronóstico complicado.



Brasil vs. Corea del Sur

Brasil perdió un partido en fase de grupos, pero con toda la suplencia en el campo. Los coreanos eliminaron a Uruguay superando a Portugal. No debería haber sorpresas y sí mucha samba.



Marruecos vs. España

Pese a que el equipo africano sacó de competencia a Bélgica, y que España pasó como segunda de su grupo al perder con Japón y empatar con Alemania, no cabe duda que los ibéricos corren con ventaja por el peso de su camiseta y el estilo de juego marca Barcelona.



Portugal vs. Suiza

Los lusos son los llamados a clasificar, pues tienen a Cristiano Ronaldo y un equipo de figuras como Bruno Fernandes o Joao Felix.



Así quedarían las llaves de cuartos de final, según los pronósticos



- Holanda vs. Argentina

- Japón vs. Brasil

- Inglaterra vs. Francia

- España vs. Portugal