Programación de fecha 2: día, hora y canal de tv para ver el Mundial

La Copa Mundial de Qatar 2022 ya dio el primer sorbo, dejando gratas sorpresas por un lado y serias dudas por otro. Este viernes empezará a rodar el balón en la segunda jornada, que tendrá en acción a los equipos del Grupo A y B, aquellos que se estrenaron el domingo y lunes.



FUTBOLRED lo programa con los partidos de cada grupo: día, hora y cómo ver por televisión. Recuerde que en Futbolred.com tendremos el más completo cubrimiento con el minuto a minuto de los partidos, goles, resúmenes y análisis.

Así se jugará la fecha 2 del Mundial de Qatar 2022. Agéndese:



Viernes, 25 de noviembre

5:00 am | Gales vs Irán

Grupo B

TV: Directv Sports



8:00 am | Catar vs Senegal

Grupo A

TV: Directv Sports



11:00 am | Países Bajos vs Ecuador

Grupo A

TV: Directv Sports



2:00 pm | Inglaterra vs Estados Unidos

Grupo B

TV: Directv Sports, Caracol y RCN





Sábado, 26 de noviembre



5:00 am | Túnez vs Australia

Grupo D

TV: Directv Sports



8:00 am | Polonia vs Arabia Saudita

Grupo C

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



11:00 am | Francia vs Dinamarca

Grupo D

TV: Directv Sports



2:00 pm | Argentina vs México

Grupo C

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Domingo, 27 de noviembre



5:00 am | Japón vs Costa Rica

Grupo E

TV: Directv Sports



8:00 am | Bélgica vs Marruecos

Grupo F

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



11:00 am | Croacia vs Canadá

Grupo F

TV: Directv Sports



2.00 pm | España vs Alemania

Grupo E

TV: Directv Sports





Lunes, 28 de noviembre



5:00 am | Camerún vs Serbia

Grupo G

TV: Directv Sports



8:00 am | Corea del Sur vs Ghana

Grupo H

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



11:00 am | Brasil vs Suiza

Grupo G

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



2:00 pm | Portugal vs Uruguay

Grupo H

TV: Directv Sports