Día 4 en el Mundial de Qatar 2022: debutan España, Alemania y Bélgica

Este jueves, en el día 4 del Mundial de Qatar 2022, entrarán en acción varias de las grandes favoritas. Por el Grupo E estarán España, midiéndose a Costa Rica, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, y Alemania frente a la siempre difícil Japón.



La zona F abrirá el telón con el duelo entre Marruecos, una de las más fuertes africanas, y Croacia, que viene de ser subcampeona en el Mundial de Rusia 2018 y no puede descartarse. Por otro lado, Bélgica y su 'generación dorada' con Courtois, De Bruyne, Hazard y compañía, recibirá a la gran revelación del clasificatorio: Canadá.



FUTBOLRED lo agenda con la imperdible jornada. Uno de los platos futboleros más atractivos de la primera semana del Mundial en Qatar.



Miércoles, 23 de noviembre



5:00 am | Marruecos vs Croacia

Estadio: Al Bayt

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Grupo F



8:00 am | Alemania vs Japón

Estadio: Internacional Jalifa

TV: Directv Sports

Grupo E



11:00 am | España vs Costa Rica

Estadio: Al Thumama

TV: Directv Sports

Grupo E



2:00 pm | Bélgica vs Canadá

Estadio: Ahmed bin Ali

TV: Directv Sports, Caracol y RCN

Grupo F