Messi y Lewandowski se retan en Argentina-Polonia: en busca de octavos

Este miércoles, Argentina y Polonia protagonizarán uno de los partidazos de la tercera fecha del Mundial Qatar 2022, que define clasificados a octavos de final. Por el Grupo C, ninguno llega con su cupo asegurado, hasta México que es colero podría avanzar.



Lo que se preguntan muchos aficionados es si Messi y Lewandowski podrían avanzar juntos a octavos. La respuesta es sí, aunque dependen de lo que suceda entre Arabia Saudita y México, que jugarán a la misma hora en Lusail.



Lo primero que hay que tener en cuenta es que Polonia, líder del grupo con 4 puntos, tiene la primera opción de clasificar. Ganando e incluso empatando contra Argentina (sin pensar en el otro resultado), se meterá en octavos. La 'Scaloneta' tendrá que ganar, pues si no lo hace, podría complicarse.



Si bien un empate ante Polonia llevaría a la albiceleste a sumar 4 puntos, tendrá que esperar a que Arabia Saudita y México empaten sin goles. Los del 'Tata' Martino llegarían a dos puntos y los de Hervé Renard los igualarían con 4, pero con -1 en la diferencia de gol se quedarían por fuera. Lo otro que podría pasar es que México gane, pero no por más de dos goles, para que no lo supere en ese ítem.



Lionel Scaloni dijo previo al partido que Argentina llega con una "inyección anímica importante" después del 2-0 ante México. Un resultado que los dejó vivos y dependiendo de sí para clasificar, luego de haber sufrido un traspié ante Arabia Saudita. No hacen más cuentas que la de ganarle a Polonia, a quien valoró por tener "jugadores fuertes, técnicos y rápidos".



El técnico de la albiceleste adelantó que jugará con una línea de cuatro en defensa, y aunque no confirmó la presencia de Enzo Fernández, si dejó abierta la puerta para su titularidad. Al menos lo habría utilizado como titular en la práctica previa. El jugador del Benfica viene de hacer un gran partido frente a México, en el que incluso se reportó con un golazo. Alexis Mac Allister sería el sacrificado.



Polonia vs Argentina

Fecha 3 - Grupo C

Estadio: 974 - Ras Abu Aboud

Día: Miércoles, 30 de noviembre

Hora: 2:00 pm (hora colombiana)

TV: Directv Sports



Alineaciones probables

​

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Guido Rodríguez , Rodrigo De Paul, Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.



Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Przemyslaw Frankowski; Robert Lewandowski.