Samuel Eto'o perdió la cabeza y agredió a aficionado que lo grababa

Brasil logró clasificar a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Corea del Sur 4-1 en el estadio 974 y ahora enfrentará a la subcampeona Croacia por un cupo a las semifinales del certamen internacional.



Sin embargo, no todo terminó bien, pues a la salida del escenario 974, apareció la gran figura internacional, Samuel Eto’o, quien fue abordado por aficionados que le pidieron una fotografía, pero el ex delantero no le gustó para nada cuando lo estaban grabando.



En video quedó registrado cómo Eto’o al principio se mostró amable con quienes le solicitaron una fotografía, pero luego de que varios se empezaran a acercar, el camerunés de un momento a otro empezó a caminar rápido hasta encontrarse con un aficionado que tenía una cámara que lo estaba grabando.



Tras el episodio incómodo que le generó al camerunés, Eto’o se fue contra el que grababa, lo encaró, cruzó algunas palabras y al ver la mala actitud de la leyenda africana, sus acompañantes lo detuvieron, pero luego de desprenderse fue directo al aficionado para darle una patada en su pecho, dejándolo en el piso.