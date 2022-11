No solo Alemania-España: partidos de Mundial que no van TV nacional

Muchos se sorprendieron: el partidazo Alemania vs España no pudo verse en canales nacionales colombianos, lo que decepcionó a más de uno.

¿La explicación? El dueño de los derechos es el canal pago DirecTV, que se reservó juegos definitivos para llevarlos en exclusiva.



Significa que vendrán más partidos definitivos que no irán pro RCN o Caracol, como había sido hasta ahora. Estos son otros duelos que también irán solo para suscriptores:



Portugal vs Uruguay

Ecuador vs Senegal

Irán vs Estados Unidos

Arabia Saudita vs México

Polonia vs Argentina

Costa Rica vs Alemania

​Camerún vs Brasil



La situación se repetirá en octavos de final y cuartos de final con varios atractivos duelos.