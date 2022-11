Ecuador, a dar el golpe: sale por pase a octavos ante Países Bajos

Desde su llegada a Catar, Ecuador persigue escribir páginas históricas de su fútbol. Logró una al convertirse en el primer equipo en derrotar a la anfitriona en un partido inaugural, y contra Países Bajos persigue este viernes un triunfo que le otorgue el pase a octavos de final por segunda vez en su historia.



El duelo apunta sobre el papel en dirección a los 'orange', más curtidos en este tipo de competiciones y con jugadores más cotizados en los mercados, según reconoció el propio seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, pero la Tri viene demostrando que la teoría no siempre se hace realidad.

Su combinado tiene calidad suficiente para rivalizar con los de Louis van Gaal y pese a su juventud ha dejado patentes muestras de una solidez que hace sentir incómodos a sus rivales, por mucho cartel que estos tengan.



Argentina y Brasil lo saben bien, puesto que en la clasificación latinoamericana chocaron contra la roca ecuatoriana y ahora Países Bajos conocerá su fortaleza, la que le ha llevado a mantener a cero la portería en sus últimos siete partidos.



La identidad de Países Bajos es de sobra conocida y sus credenciales están claras, ninguna derrota en la era Van Gaal y casi dos goles y medio por partido, pero Alfaro se niega a convertir el duelo en una oposición entre el ataque 'orange' y la defensa ecuatoriana.



"Si no les hacemos correr, tendremos problemas", asegura el 'profe' Alfaro, que recuerda que en sus citas contra las grandes han tenido más éxito cuando han sido algo más que un muro para sus rivales.



El combinado ecuatoriano estará pendiente hasta última hora de la rodilla de Enner Valencia, el veterano atacante que tuvo que retirarse del primer partido contra Catar tras marcar los dos goles de la victoria y que, desde entonces, ha estado entre algodones.



Aunque la lesión no parece grave, el jugador del Fenerbahce sigue resentido del golpe y pese a que su voluntad es saltar al campo, el cuerpo médico extrema la prudencia hasta el último momento.



Ecuador le necesita, porque pasa por ser uno de los veteranos de un grupo muy joven y porque Valencia tiene duende en los Mundiales, donde ha marcado los cinco últimos goles de su país. Por lo demás, la Tri pondrá sus señas de identidad y algo más de calma, al haber sacado tres puntos en el duelo inaugural, lo que les da cierta tranquilidad.



"El partido de mañana están presupuestado para perder. Es como cuando juegas contra Argentina o Brasil. Tenemos todo que ganar y mucho que perder", señaló el entrenador, que afirmó que en la primera fase de un Mundial tienes un comodín y Ecuador aspira a conservarlo para la última fecha frente a Senegal.



La selección africana demostró garra frente a Países Bajos y aunque acabó derrotada por las individualidades de los europeos, demostró que los de Van Gaal son vulnerables.



El experimentado seleccionador consideró que Ecuador les obligará a un mejor rendimiento, sobre todo cuando sus jugadores tengan la posesión del balón y el duelo de este viernes será una nueva etapa en la progresión del equipo, que tiene como objetivo levantar la copa.



Van Gaal puede introducir cambios en su once, según reconoció en rueda de prensa, aunque sí apuntó que, tras superar molestias físicas, Memphis Depay jugará media parte.



Países Bajos cuenta con el atacante del Barcelona para doblegar a la Tri, sin olvidarse en mantener una solidez defensiva que le ha llevado a mantener a cero su portería en los últimos cuatro partidos mundialistas. Si lo consigue en un quinto, el combinado "orange" igualaría la racha de Suiza entre 2006 y 2010.



Países Bajos vs Ecuador

Fecha 2 - GRUPO A



Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Hora: 11:00 am (hora colombiana)

Estadio: Khalifa International de Doha.



Alineaciones probables



Países Bajos: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dunfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay y Bergwijn.



Ecuador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estipiñán; Plata, Méndez, Caicedo, Ibarra; Valencia y Estrada.



EFE