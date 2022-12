Giroud y su motivación en el Mundial: ‘Con paciencia se llega lejos’

Olivier Giroud, delantero de Francia entró en la historia de su selección tras convertirse en el jugador con más goles, ítem que logró tras varias competencias disputadas, aunque nunca tuvo un protagonismo como el de ahora en el Mundial de Qatar 2022.



Tras la lesión de Karim Benzema, el momento de Giroud se hizo sentir y terminó siendo el nueve de Francia en este Mundial, logrando tres goles en cuatro juegos disputados, siendo uno de los goleadores del seleccionado en la cita orbital.



“Este récord me recuerda todos los años que he pasado en la selección, muchos buenos y otros no tanto. Creo que puede ser un buen ejemplo para los jóvenes. Llegué con 25 años y demuestra que, con paciencia, se puede llegar lejos”, dijo en conferencia de prensa Giroud.



Ahora, el próximo reto de Olivier Giroud en Francia es Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, donde espera también salir goleador frente a una de las potencias del fútbol europeo y buscará seguir aumentando sus buenas estadísticas para ser inalcanzable, pues a sus 36 años quiere seguir triunfando con su país, ayudando así a defender el vigente título.