Empieza otro Mundial en Qatar 2022: cambia el formato de competencia

Adiós a la fase de grupos, bienvenida las rondas de eliminación directa en la Copa Mundial de Qatar 2022. Solo 16 equipos siguen en el camino al título y entra la tensión porque nadie puede pestañear, o si no queda eliminado del certamen.

Entre el 3 y el 6 de diciembre, se juegan los octavos de final de Qatar 2022. Se jugarán dos partidos diarios, de sábado a martes, en horarios de 10 de la mañana y 2 de la tarde (hora colombiana). En esta ronda, los primeros de cada grupo enfrentarán a los segundos de otro grupo.

Cómo es el formato y casos de desempate

Esta vez no hay revancha, pues se juega a un solo partido de 90 minutos. En caso de no darse un triunfo para alguno de los equipos, no se reparten un punto: tiene que haber un ganador.



Es por eso que en caso de empate, se jugará un alargue de 30 minutos, que se dividirá en dos tiempos de 15 minutos. Si luego de la prórroga persiste el empate, el clasificado a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penaltis.



En caso de llegar a penaltis, cada equipo cobrará en cinco oportunidades, aunque podrían ser menos si la diferencia se da antes de los cinco cobros. Si cobrados los penaltis de rigor sigue la igualdad, cada selección cobrara una vez hasta que se desequilibre el resultado.