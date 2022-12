¿Todos con Messi? Otamendi también dejó importante registro en Mundial

Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 al vencer 2-1 a Australia y a pesar de haber padecido en los últimos minutos, logró seguir con su favoritismo en esta competencia internacional, donde todas las miradas se las robó Lionel Messi.



No cabe duda que el astro argentino fue el mejor de la cancha y tal vez el más destacado de su selección hasta el momento, aunque también hay otros jugadores que han sido destacados, pero no por su nivel en el ataque, sino por su importancia en la zona defensiva.



El defensor Nicolás Otamendi ha tenido un buen Mundial y se ha mostrado seguro en varias oportunidades, siendo importante para Lionel Scaloni, quien no lo ha movido del once titular desde que comenzó la cita orbital contra Arabia Saudita.



De lo que va disputado por Argentina en la Copa del Mundo, Otamendi ha logrado la importante estadística de ser el mejor defensor de todo el campeonato con más duelos ganados, además destacado por no cometer errores defensivos, hasta el momento.



El experimentado central de 34 años al servicio de Benfica, ha logrado jugar en cuatro partidos, marcando una asistencia para su selección, además de marcar el 92 por ciento de pases precisos, 66 por ciento de duelos ganados, 32 recuperaciones, cero errores defensivos graves y un promedio de 7.25 de calificación global de lo que va del torneo.



De esta manera, Otamendi es una piza inmovible en el esquema táctico de Scaloni, quien de a poco va ganando partidos importantes que lo acercan cada vez más a una posible final que les permita en últimas ganar el Mundial.