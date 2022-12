¿Dardo o elogio? Vélez habló de Nicolás Gallo en Qatar: 'Un maestro'

Este miércoles se conoció que la FIFA ya despachó a sus países a 51 jueces, entre árbitros, asistentes y hombres del VAR, para continuar las fases finales del Mundial Qatar con 78 más, entre ellos el colombiano Nicolás Gallo, quien ha estado presente como VAR principal y asistente en diez partidos (dos de octavos de final).

El analista deportivo Carlos Antonio Vélez, ácido crítico del arbitraje de Gallo en Colombia, se refirió a su continuidad en Qatar 2022. No descartó que lo pongan al frente del VAR en la final del 18 de diciembre, y al final, insinuó que todo puede tratarse de una buena "palanca" en FIFA.



"Ese Gallito es un maestro. Yo no sé. En los anales del arbitraje colombiano no ha habido un hombre más usado en un Mundial de Fútbol que Gallo Gallito, a mi me tiene sorprendido. Cuando llegan esas ternas miro y aparece Gallo. Borran a los alemanes, a los iraquíes, a los iraníes, borran a los suizos, a los búlgaros, pero no a Gallito", aseguró.



Vélez aprovechó el momento para lanzarle un dardo al árbitro colombiano: "Vuelvo a lo mismo... o es muy bueno o tiene una palanca muy berraca, si es lo segundo, que me la presente. Está en todos los partidos del mundial y no descarto que sea por capacidad, no les extrañe que el 18 aparezca también".