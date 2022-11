¿Mufa para un favorito? Predicción sobre campeón en Mundial de Catar

El mundo mira hacia Catar de manera irremediable y por eso hasta los bancos, experto en cálculos y estadísticas, han empezado jugar su partido.

Varias veces han publicado estudios sobre los que podrían ser campeones mundiales y no pocas veces han acertado, por lo cual vale la pena revisar sus predicciones a la hora de hacer las pollas.



El nuevo reportes es 'made in Colombia': "Para este mundial, de acuerdo con el mercado, Brasil será la selección ganadora con 18% de probabilidad dado que tiene el mejor rendimiento en la historia (72%), pese a que otras selecciones, como Alemania, son más efectivas en el momento decisivo. Aunque Inglaterra tiene la nómina más costosa, con US$1.400 millones, este no es un factor determinante del resultado final, de hecho, Brasil tiene el rendimiento más alto en relación con el valor de su nómina”, explicó Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.



Luego de Brasil, los cuatro siguientes países con mayores probabilidades de ganar el Mundial 2022, de acuerdo con los mercados, son Francia (12%), Argentina (11,1%), Inglaterra (10,3%) y España (9%).



Por lo visto en la cancha, ¿le suena probable la predicción? El fútbol tiene la palabra.