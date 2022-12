Mbappé y Giroud dan el triunfo a Francia: directo a cuartos de final

No queda duda alguna del poderío que tiene Francia en Catar 2022. Una de las candidatas para quedarse con la corona. Contra Polonia, gestionaron las acciones de juego, aguantaron los pocos ataques del rival y fueron efectivos en las más claras, pese a no tener claridad en otras acciones. Victoria 3 a 1 para asegurarse en cuartos de final.

Esquemas similares en el arranque del compromiso, con la pauta clara para los polacos, saliendo en largo, evitando la presión alta de los franceses con el balón al piso. El primer aviso para los actuales campeones del mundo llegó en un tiro de esquina al que llegó Varane a cabecear.



Los polacos fueron claros, incomodar a Francia hasta donde más pudieran, tanto en salida como en posesión de la pelota, quitándoles la esférica para que no generaran y encontraran espacios a punta de velocidad.



Francia se acomodó rápidamente en el campo, con la zona izquierda, la predilecta para Mbappé, ganando en velocidad cada mano a mano que planteaba el atacante, siendo la zona de mayor profundidad en el arranque del juego.



Tchouameni empezó a volverse fundamental para los franceses, no solo para abrir el juego por las bandas, sino para avanzar y generar peligro. Al minuto 12 sacó un remate de media distancia, a rastrero, donde Sczcesny empezó su show, atajando la esférica. Si no era por izquierda, llegaban por derecha, con Griezmann o Dembelé, el primero, con más libertad en toda la mitad de la cancha.



Por su parte, el número 11 cortaba por dentro y al minuto 16, volvió a probar con un remate desde el borde del área, que fue controlado tranquilamente por Sczcesny. Polonia solo buscaba el más mínimo despiste de la zona defensiva rival, en la primera del juego, terminó en poder de Lewandowski, remate certero de zurda y pasó cerca del arco de Lloris.



Francia volvió a avisar, con una recuperación en perdida de Polonia. Pase de Dembelé al centro del área para Giroud, apenas para anotar, sin embargo, el delantero la envió por fuera del arco, sorprendentemente, al minuto 29. Mbappé volvió a ganar la posición en el duelo contra Cash, enganche y remate al arco, donde Sczesny apareció para contener el balón, que iba con dirección de gol.



Papeles invertidos y Polonia respondió al minuto 38, en una mala salida de Lloris, pase de Kaminski al centro del área y Zielinski remató al arco, con potencia para que Lloris atajara, en el rebote, Varane sacó la esférica sobre la línea.



Para el segundo tiempo, Francia arremetió para buscar el gol de la tranquilidad. Al minuto 57, una acción de falta de Varane sobre el central Kiwior, anuló la acción de gol de Giroud, que remataba de chalaca.



La tranquilidad para Francia llegó al minuto 74, con un contragolpe certero, que terminó en los pies de Kylian Mbappé, con el pase de Dembelé y el movimiento de Giroud. Tranquilidad para el 10 y remate imposible de atajar para Sczesny, decretando el segundo tanto, convirtiéndose, de momento, en el goleador del Mundial.



Ante la calma por el gol, Francia empezó a tocar, generando más acciones y esperando el pitazo final de partido. La emoción final del partido llegó al minuto 90, entre la calma del tránsito de la pelota, Thuram le cedió la esférica a Mbappé, que mandó a guardar la esférica.



Al minuto 96, el central Valenzuela decretó penalti para Polonia, tras una mano en el área, con el llamado del VAR. Lewandowski se encargó del cobro, que fue atajado por Lloris. Sin embargo, por la invasión de los franceses, el juez ordenó la repetición, donde el capitán polaco anotó.



Francia esperará rival entre Inglaterra y Senegal, para el duelo de cuartos de final que se jugará el próximo 10 de diciembre.