¡Hace historia! Frappard, primera dama que dirige en Mundial masculino

¡Abran paso a Stephanie Frappard! No importa si Catar está de acuerdo, si se ofende por verla en pantaloneta en una cancha, si se expone a algún castigo: se callarán todos porque a partir de ahora cambiará para siempre la historia del fútbol. Y eso es irreversible, da igual si gusta o no.

La francesa Stephanie Frappart ha sido designada como jueza central del duelo que este jueves disputarán Costa Rica y Alemania, en la definición del grupo E del Mundial de Catar.



La francesa, que ya había sido cuarta jueza en México vs Polonia y Portugal vs Ghana, es nada menos que la primera mujer de la historia que dirija un encuentro en una Copa del Mundo masculina. Y se pone mejor: tendrá como árbitras de línea en el estadio Al Bayt de Al Khor a la brasileña Neuza Back y a la mexicana Karen Díaz Medina.



Tenía que ser así el nuevo récord de esta brillante jueza que, a sus 38 años, suma una marca más: antes fue la primera mujer en dirigir en la segunda división francesa (2014), en la Ligue 1 masculina (2019), en la final de la Copa de Francia (el pasado 7 de mayo), en la Supercopa de Europa (agosto de 2019) y en la Liga de Campeones (diciembre de 2020).



"El mensaje que les he dado es que no están aquí porque sean mujeres, sino porque son árbitras de la FIFA", dijo Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la entidad. No es un favor ni un afán de conseguir Likes. Es un premio justo.



Francia ha apostado por la formación de sus juezas y es pionera y ejemplo para muchos otros países. Frappard vivirá su propia final en Doha. Vayan acostumbrándose a su figura...