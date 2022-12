Un héroe muy 'Bounou': Yassine fue vital en la eliminación de España

Marruecos y España igualaron sin goles en 120 minutos en donde los dos arqueros, tanto Unai Simón como Yassine Bounou tuvieron mucho trabajo, en especial, el guardameta ibérico que salvó uno que otro mano a mano al lado del convertido en defensor central para Luis Enrique, Rodri, quien salvó todo y llegó temprano a cualquier cierre.



La labor de Yassine Bounou durante la primera parte lo tuvo a él como cómplice a los tiros en el palo y en la malla exterior que no suma, pero poco a poco, se preveía el espectáculo del arquero del Sevilla español. Uno que apareció en el minuto 54 del complemento en un tiro libre de Dani Olmo cerrado que metió los puños.

España no tuvo la profundidad deseada ni como se esperaba y volvió a encontrarse con un Yassine Bounou intratable, que ante las dudas ibéricas, respondía siempre cuando lo llamaban. En la última acción en los 90 minutos, el guardameta negó el grito de gol en un centro de Dani Olmo, no pudo Álvaro Morata y Bounou atajó.



Ante un partido sin goles durante los 120 minutos, Yassine Bounou se convirtió en figura, especialmente en los lanzamientos de penaltis para definir el encuentro. Un fantasma como en Rusia 2018 que persiguió a los ibéricos en las ejecuciones que Luis Enrique ya sabía qué iba a ocurrir. ¿No practican los cobros en los entrenamientos? Pues parece que no, ahí llegó el show del arquero del Sevilla español.

Yassine Bounou se convirtió en el héroe durante un partido cerrado al igual que Achraf Hakimi, este último marcó el definitivo penalti, y curiosamente, nacido en Madrid, España. Por su parte, los ibéricos no contaron con la suerte en la primera pena máxima, Pablo Sarabia se encontró con el vertical y luego, las manos salvadoras de Bounou atajaron los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets.



Un héroe que no se preveía, pues en las apuestas, se esperaba el triunfo de España sin sorpresas como se ha desarrollado estos octavos de final. Sin embargo, Yassine Bounou dijo presente para quedarse con la victoria y el paso a cuartos de final de la mano con Achraf Hakimi. Acá el show del guardameta, que curiosamente, dos jugadores con vínculos españoles eliminaron a Luis Enrique y sus dirigidos.