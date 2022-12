Marcos Acuña intratable, la única manera, bajarlo: penalti argentino

En el segundo tiempo, Argentina no dejó que Países Bajos tuviera la pelota. Un monólogo de la albiceleste que dio frutos con otra anotación, y todo gracias a los laterales. Marcos Acuña enganchó entrando al área, muy finito en la línea, Denzel Dumfries, quien había sido figura en la clasificación a cuartos de final superando a Senegal con dos asistencias y un gol, esta vez tuvo que jugar con la más difícil.



Denzel Dumfries no pudo detener a Marcos Acuña y lo bajó en el área. Mateu Lahoz decretó pena máxima. No hubo necesidad de verla en el VAR y todo culminó con la oportunidad para marcar el segundo que Lionel Messi aumentó.

Esse foi o pênalti marcado pra Argentina



