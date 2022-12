¿Inglaterra careció de liderazgo en segundo penalti? Psicólogo habló

Ejecutar una pena máxima no es para nada fácil. A la hora de tomar la pelota, dejarla en el punto blanco, echarse unos pasos para atrás, ver o no al portero, correr y meterle dirección al balón para cobrar de la manera perfecta, ahí pasan un montón de cosas en la cabeza de los jugadores. Si lo meten es una euforia, si lo desaprovechan, la tristeza rodea al pateador.

Harry Kane sufrió más de la cuenta cuando falló el segundo penalti después de anotar el descuento por esa misma vía contra Francia. Hubo revancha de frente a Hugo Lloris, pero le pegó muy abajo. Para ejecutarlo, los compañeros también juegan un papel vital en la previa a la ejecución, algo que Jordan Henderson leyó a la perfección, pero que Gareth Southgate, en el segundo cobro ya había dejado afuera al volante del Liverpool, y Kane no contó con ese apoyo.



Un psicólogo deportivo británico analizó lo sucedido con el segundo penalti de Harry Kane, demarcando que hubo falta de liderazgo y compañerismo en los jugadores en cancha cuando el del Tottenham tuvo en sus pies la oportunidad de anotar su segundo tanto y enviar el juego a la prórroga. Gier Jordet escribió en su cuenta oficial de Twitter, y preparó un hilo con su análisis de lo acontecido:



“Normalmente, Harry Kane es un lanzador de penaltis fantástico, pero bajo una presión extraordinaria también falla ocasionalmente. Un penalti no es una tarea exclusivamente individual. Los compañeros de equipo pueden ayudar y apoyar. ¿Cómo apoyaron los jugadores de Inglaterra a Kane en el partido contra Francia?



Uno de los jugadores de Inglaterra es líder mundial en apoyar a sus compañeros lanzadores de penaltis. Jordan Henderson ha protegido con éxito a los lanzadores de penaltis del Liverpool durante años, asegurándose de que los oponentes no tengan acceso a juegos mentales en esos últimos segundos cruciales previos al tiro.



Para el primer penalti de Kane contra Francia, Henderson hizo lo que mejor sabe hacer. Primero, pidió y agarró el balón temprano. Luego, se lo entregó a Kane mientras esencialmente lo escoltaba al área, asegurándose de que ningún jugador francés pudiera tener acceso a Kane para una ‘última palabra’. Antes del tiro de Kane, Henderson tomó posición fuera del área y luego corrió hacia el balón cuando Kane comenzó su carrera para ser el primero en cualquier posible rebote.



Para el segundo penalti, Henderson literalmente acababa de ser sustituido y no podía asumir su papel de apoyo. Durante los 30 segundos después de la decisión del VAR, Harry Kane estuvo solo, con solo jugadores de Francia alrededor. No es necesariamente un problema, pero lo deja vulnerable. Los compañeros de equipo de Kane vieron esto y dieron un paso al frente. Primero Mason Mount, luego Jude Bellingham (después de que Stones lo señalara). Bellingham terminó escoltando a Giroud fuera del área. Todo bien, pero ¿fue demasiado reactivo y demasiado tarde? ¿E incluso agregó ruido en lugar de eliminarlo?



Kane falló el penalti y la esperanza de Inglaterra se desvaneció. Es interesante que los primeros jugadores que surgieron alrededor de Harry Kane en el rechace fueran todos franceses. Casi todo el equipo francés se arremolinó alrededor de Lloris (y Kane) con alegría y emoción, sin un solo jugador de Inglaterra a la vista. Entonces surgió un jugador de Inglaterra: Jude Bellingham. Un abrazo largo, algunas palabras y, cuando salió corriendo, lo hizo con un lenguaje corporal apremiante y energizante para los demás. El carácter de Bellingham y su sentido instintivo de lo que es correcto lo convertirán en un gran futuro líder para Inglaterra. ¿Dónde estaban los demás jugadores de Inglaterra? Cuando el balón volvió a estar en juego, ninguno de ellos (excepto Bellingham) ha estado apoyando a Kane. Comprensiblemente, tienen suficiente consigo mismos y necesitan reagruparse, pero todos (excepto Bellingham) le dieron la espalda a Kane.



Tras el pitido final, todos los jugadores de Inglaterra muestran su apoyo a su capitán. Uno de ellos se acerca y se queda: Jordan Henderson. Sin decir ni hacer nada, simplemente pasando el rato. Claramente, a propósito. Ser un compañero de equipo se trata de estar ahí para los que más te necesitan. Lidiar con la presión de un penalti decisivo para tu país requiere habilidades del lanzador, resiliencia individual y el apoyo de los que te rodean. Apoyar es una obligación. La pregunta es: ¿cómo el equipo, la cultura y el país pueden apoyar antes, durante y después de eventos importantes?”