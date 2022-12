Eto'o recapacitó: pidió perdón por agresión, y dejó mensaje de lucha

Samuel Eto'o no la pasa para nada bien en Catar. Aunque vive la fiesta del fútbol de la manera apasionada como siempre lo ha caracterizado el amor por el deporte, y ha estado en constante observación de los partidos del Mundial, acompañando a todos los juegos de Camerún pese a la eliminación, no se quiso perder el deleite futbolístico ofrecido por Brasil contra Corea del Sur en el Estadio 974.



Una vez finalizó el encuentro, ese 4-1 de Brasil pasó a un segundo plano, puesto que Samuel Eto'o reaccionó de manera airada contra un seguidor argelino que se le acercó increpándolo deseando respuestas del presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol por el repechaje entre Argelia y Camerún en el que Bakary Gassama, árbitro central tuvo un protagonismo polémico.

Y claro, tras la clasificación discutida de Camerún sobre el final del repechaje contra Argelia, ¿quién quedó como uno de los culpables?, Samuel Eto'o como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. La leyenda del fútbol de Camerún reaccionó con una patada a Sadumi SM, youtuber argelino.



Su paciencia llegó a su límite, pues el acoso de argelinos ha sido extremo tras ese discutido pase de Camerún dejando a Argelia sin fiesta. Una denuncia le caerá a Samuel Eto'o por Sadumi SM, y ante esto, Eto'o apareció en sus redes sociales para pedir excusas, pero, no sin antes dejar en claro que seguirá resistiendo a la lucha contra el acoso de los argelinos. Este fue el mensaje:

"Mis más sinceras disculpas



El pasado 5 de diciembre, tras el partido Brasil-Corea del Sur, tuve un altercado violento con una persona que probablemente era un seguidor argelino. Quiero pedir disculpas por haber perdido los nervios y haber reaccionado de una manera que no corresponde a mi personalidad. Pido disculpas al público por este desafortunado incidente.



Me comprometo a seguir resistiendo a la provocación implacable y al acoso diario de algunos seguidores argelinos. En efecto, desde el partido Camerún-Argelia del 29 de marzo en Blida, he sido objeto de insultos y acusaciones de trampa sin ninguna prueba. Durante este Mundial, los aficionados cameruneses han sido acosados y molestados por argelinos por el mismo motivo. Me gustaría mencionar que el escenario de la derrota de Argelia fue cruel, pero perfectamente acorde con las reglas y la ética de nuestro deporte. Todos los recursos presentados por la Federación Argelina de Fútbol ante las jurisdicciones competentes han sido rechazados. Por tanto, hago un llamamiento a las autoridades y a la Federación argelinas para que asuman sus responsabilidades y pongan fin a este clima malsano antes de que se produzca una tragedia más grave.



A los aficionados de los Fennecs, les deseo que encuentren la paz y logren superar la decepción de una dolorosa derrota, ya superada". Así las cosas, el camerunés expresó sus disculpas, pero seguirá pendiente de la lucha contra los acosos que lo han rodeado por parte de los argelinos, tras ese discutido repechaje.