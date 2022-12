Raheem Sterling pone condiciones para regresar a Catar: ¿La cumplirán?

Inglaterra no pasó problemas para vencer a Senegal en la serie de los octavos de final del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el que sí pasó una mala noche en la previa del juego fue el delantero del Chelsea, ex Manchester City, Raheem Sterling, pues el día anterior, le notificaron que su casa en Londres había sido robada, poniendo en riesgo la seguridad de su familia.

Sin duda alguna, y con el permiso de Gareth Southgate, Raheem Sterling regresó a Inglaterra para solucionar el tema. Aunque se esperaba que pudiera volver a la concentración inglesa en Catar días antes del enfrentamiento contra Francia por los cuartos de final, el panorama se le ha vuelto más complejo a Sterling y no solo a él, sino a su familia.



Por lo sucedido, Raheem Sterling no ve viable volver a Catar poniendo la humanidad de sus hijos y esposa en riesgo, por lo cual, habría puesto una condición para pactar su regreso al Mundial. Para nadie es un secreto que el sueño de cualquier jugador es representar a su país, en especial en una Copa del Mundo, pero ahora, tiene que actuar con sensatez para no poner en peligro a su familia.



En primera instancia, Raheem Sterling avisó que no volvía a tierras cataríes si la situación no mejoraba. Pues, todo parece indicar que se podría demorar. El robo dejó pérdidas inmensas como relojes y joyas, donde se calcula que se robaron más de 350,000 euros en estos objetos de gran valor.



De acuerdo con el diario británico, The Sun, el delantero habría puesto una condición para regresar a la concentración con el combinado inglés, “no hay forma de que vaya a ningún lado a menos que mi familia esté 100% segura”. Después de lo sucedido, está más que claro que la seguridad es primordial y el mismo medio señaló, “por eso se mudaron a esa zona, ubicada en un sitio muy exclusivo, con patrullas de seguridad que pasan periódicamente. Aún así, les asaltaron, y eso resulta muy molesto para Raheem y su pareja, Paige”. Los próximos días serán claves para el delantero y para su familia. Su continuidad en la Copa del Mundo está en vilo.