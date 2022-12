Francia va con una ventaja contra los europeos: lo sufre Inglaterra

Cualquier cosa puede pasar en uno de los duelos importantes de este Mundial de Qatar 2022. Francia, una de las candidatas a conseguir el triunfo, quiere repetir el título, y para eso, como ha sido la tendencia, por lo menos en el arranque de esta Copa del Mundo, al igual que lo que fue en Rusia contra europeos, se perfila con comodidad para superar a Inglaterra. Claro, es mera estadística, y cualquier cosa podría suceder, pero los choques entre selecciones de Europa que tienen a los franceses como protagonistas en estas fases, por lo general sale bien.

Afortunadamente, Francia ya superó una de las maldiciones que aquejan a los campeones del mundo. Los galos no tuvieron problemas clasificándose como primera de su grupo, sobrepasando a Australia, segunda de la zona, Túnez y la gran decepción mundialista, Dinamarca. Así, por lo menos ya cortaron una racha negativa que solo Brasil pudo pasar cuando alzó su quinto título en 2002 y pasó la fase de grupos en 2006. Desde ese momento, los campeones cayeron en primeras instancias de los siguientes Mundiales.



Ante Inglaterra será un lindo duelo entre Kylian Mbappé y Harry Kane, pero la ventaja parece que la tiene Mbappé y Francia. Durante los últimos Mundiales, los franceses no han pasado muchos problemas contra selecciones europeas, mientras que los ingleses cayeron en el tercer y cuarto puesto en Rusia 2018 contra Bélgica, y también en semifinales, Croacia las eliminó. En 2014, no pasaron a octavos de final y en 2010, para referenciar la última década, cayeron en octavos ante Alemania 4-1.



En los últimos antecedentes en fases de eliminación directa, Inglaterra no ha podido superar a selecciones europeas, y si uno se va más lejos, en 2006 cayó por penales ante Portugal en octavos de final. La última victoria contra un combinado de su mismo continente fue en el Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002 cuando superaron a Dinamarca 0-3 en octavos.



Por su parte, Francia de los últimos diez compromisos que ha jugado contra selecciones de Europa, mantiene la supremacía. Pues en el actual campeonato del mundo, ya tuvo que jugarse la suerte con Polonia, a la cual superó con un marcador de 3-1. En Rusia 2018, como campeones vencieron a Croacia 4-2 en la final y a Bélgica por la mínima diferencia 1-0 en la semifinal.



Su última caída fue en 2014 contra Alemania en cuartos de final por la mínima diferencia 0-1. En Sudáfrica 2010 no clasificó a octavos de final, en 2006 como subcampeón no pudo con Italia en la final, pero sí contra Portugal en la fase previa 0-1 y en octavos ante España por un marcador de 1-3. No pudo pasar la fase de grupos en 2002 y como local en 1998, superó a Croacia 2-1 en semifinales y a Italia igualando sin goles y ganando en penaltis 3-4.



Por último, en 1986 se encontró con Italia en los octavos de final y los superaron con un marcador de 0-2, los eliminó Alemania por ese mismo resultado en la semifinal y en tercer y cuarto puesto superaron a Bélgica 2-4. La supremacía es bien marcada, Francia tiene la ventaja en choques contra europeos. Inglaterra no la pasa bien contra mismos seleccionados de su propio continente.