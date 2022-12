España y un dato para agudizar la crisis: ¿Un semblante agridulce?

¿Una nueva maldición del campeón? ¿Un maleficio que sigue perdurando desde hace 12 años con la Selección España? Pues tal parece que cada vez más en los Mundiales están creciendo maleficios en los combinados nacionales, y algunos ya los han logrado superar. Francia sobrepasó la fase de grupos, algo que los actuales reinantes del mundo no habían podido lograr desde Brasil cuando en 2002 levantó la copa y en 2006 pasó de la primera instancia. España no lo pudo hacer en 2014, y desde que levantó en Sudáfrica el trofeo, no ha sido el mismo y no ha levantado cabeza.

Al contrario, la crisis se empieza a agudizar cada vez más. El juego español sigue estando presente con ese bonito desempeño de posesión, de marear al rival en toques, pero la realidad es que la generación de Fernando Torres, David Villa, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, entre otras insignias seguramente estarán molestos con la cara que ha dejado Luis Enrique y en el 2018 Fernando Hierro.



España dejó atrás a Alemania en las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010 y en la final superó a Países Bajos. Cuatro años más tarde, no pudo superar la fase de grupos en donde le tocó enfrentar a los neerlandeses que se vengaron del título con una estrepitosa goleada de 5-1, luego perdieron contra Chile, y solo pudieron vencer a Australia. En el 2018, aunque clasificaron a los octavos de final, no lograron superar a Rusia, como anfitriona en dicha instancia. Igualaron a un tanto, y cayeron en la definición desde el manchón penal.



Y es que, España, aunque dominó mucho territorialmente el encuentro contra Marruecos en el partido de octavos de final, nunca pudo utilizar la posesión para crear opciones de gol y concretar. Nuevamente, se toparon con ese fantasma de los lanzamientos de penalti y cayeron con dos enemigos y conocidos rivales: Achraf Hakimi, nacido en Madrid, y Yassine Bounou, arquero que atajó dos ejecuciones y tapa en el Sevilla español.



La crisis se agudizó, pues desde que España quedó campeón en el 2010, se le ha olvidado ganar en los Mundiales. En 2014 superó a Australia por un marcador de 0-3 y no pasó a octavos de final. Cuatro años más tarde, se encontró con Portugal, Irán y Marruecos que ya avisaba el gran daño que podía dar. Con dos empates ante los lusos y marroquíes, solo sumaron una victoria superando por la mínima diferencia a los iraníes. Y ahora, en Catar 2022, donde llegaron como favoritos y candidatos, pero, la posesión no lo es todo si no concretan.



En la fase de grupos en tierras cataríes, estuvo en uno de los grupos de la muerte enfrentando y goleando a Costa Rica 7-0, a Alemania 1-1 y perdió contra Japón 2-1. Luego, en los octavos de final, el partido contra Marruecos igualando sin goles y cayendo nuevamente en los lanzamientos desde el manchón penal. Han pasado doce años, y los ibéricos solo han podido ganar tres partidos desde que alzaron el título. La ‘Roja’ ha disputado once encuentros y solo ha conseguido tres triunfos.