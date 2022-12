¿Hubo premios para Arabia Saudita? Presidente de la Federación habló

Arabia Saudita no logró el objetivo de clasificarse para la siguiente ronda en el Mundial de Qatar. Le tocó saldar su suerte contra Argentina, Polonia y México. Ante todo pronóstico, el debut estuvo cargado de emociones cuando vencieron a los argentinos remontándoles el partido con un 1-2 a favor. Una presea más que importante lograron, pero sin frutos para los octavos de final perdiendo contra polacos y mexicanos.

Sin embargo, una vez finalizó el partido ante Argentina se habló que la Federación de Arabia Saudita le iba a dar una bonificación a los jugadores que lograron ese triunfo contra la albiceleste. Yasser Al Misehal dialogó con el diario Marca sobre los premios que le iban a dar a cada jugador, y desmintió completamente esos rumores millonarios. “No, no, no. Nuestros jugadores jugaron por el orgullo de representar a su nación. Tuvieron el honor y la suerte de representar al equipo nacional en un histórico partido (contra Argentina). Los rumores no son ciertos. Por supuesto que tuvieron un bonus, pero fue un bonus normal. Hay regulaciones para ello. Ellos no juegan por los bonus, juegan por su país. Para hacer su propia historia. Muchos de ellos se convirtieron en famosos después de ganar a Argentina”.



El tema no fue simplemente las bonificaciones. Yasser Al Misehal también habló sobre la dura lesión de Al-Shahrani, “gracias a Dios Al-Shahrani está bien. Tuvo varias lesiones severas. No solo una lesión en la cara. También tuvo una lesión en sus costillas y otra más en el páncreas que daba miedo, pero gracias a Dios está bien. Ha tenido tres operaciones, se encuentra bien en su casa. Creo que gradualmente empezará a entrenar poco a poco y espero que regrese a los campos dentro de poco”.