Nicolás Tagliafico clarito: 'Si no se sufre, no vale en Argentina'

Las dudas para Lionel Scaloni aparecieron horas previas al compromiso contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Se especulaba mucho en la banda izquierda si aparecería Marcos Acuña como titular tras cumplir una fecha de sanción contra Croacia o si se decantaba por Nicolás Tagliafico. Acuña ingresó en el segundo tiempo.



Lionel Scaloni alineó desde el arranque a Nicolás Tagliafico que no dejó dudas de estar apto para estos compromisos después de jugar el certamen de Rusia 2018 y quedar eliminado en los octavos de final, justamente contra Francia. El lateral izquierdo del Olympique de Lyon dialogó con los medios y dejó un dicho muy sudamericano, "si no se sufre no vale".

Nicolás Tagliafico y sus compañeros tuvieron que luchar con un Kylian Mbappé desatado con un triplete histórico emulando a una marca en 1966 que realizó Geoff Hurst. Nicolás fue uno de los primeros en hablar con los medios tras el título conseguido y sostuvo que, "viví el partido con mucha tranquilidad. A pesar de todo lo que se vio en este Mundial se vivió con mucha tranquilidad. Lo dije en el partido anterior, si no se sufre no vale. El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tuvimos nuestros errores, pero supimos sacarlo adelante, como siempre lo hacemos. Adentro y fuera de la cancha, como argentinos. Se lo dedico a todos los argentinos y a toda la gente que bancó a esta selección desde hace tres años".