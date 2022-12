¿DT sudamericano en Inglaterra? Suenan nombres para suplir a Southgate

Gareth Southgate que sigue en la carrera para hacer realidad el incesante pedido de los británicos de, ‘It’s Coming Home’, tendrá primero un vibrante encuentro contra Francia por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, uno que obviamente quieren ganar después de su único título hace 66 años. En Inglaterra no se ha hablado de la continuidad del estratega, pues están concentrados en pasar esa dura prueba.

No obstante, ante la salida de varios directores técnicos como Paulo Bento de Corea del Sur, Louis van Gaal de Países Bajos, Tite de Brasil, Gerardo el ‘Tata’ Martino de México, entre otros, ya cualquier entrenador puede pensarse dos veces su futuro. Por eso, se empiezan a prender las alarmas en el combinado nacional de Inglaterra con el futuro de Gareth Southgate y mucho de ello puede decidirse en el enfrentamiento contra Francia.



La prensa británica ya empieza a destacar a varios nombres que suenan para suplir a Gareth Southgate en caso de que el estratega de un paso al costado y uno de esos candidatos es un sudamericano con mucha experiencia en los banquillos de la Premier League que conoce a la perfección a jugadores como Harry Kane en el Tottenham Hotspurs.



Para la sorpresa de muchos, el entrenador de 52 años que renovó hasta 2024 podrá salir del banquillo inglés. La Eurocopa que se les escapó, y las semifinales del Mundial de Rusia 2018 ocupando el cuarto puesto pueden condicionarlo aún más. Por eso, el primer nombre para reemplazarlo según la prensa británica es el de Thomas Tuchel de acuerdo con The Telegraph.



Pero, barajan más de una opción y la mayoría son directores técnicos que han tenido la posibilidad de dirigir en la Premier League. The Mirror también puso el nombre de Brendan Rodgers como uno de los candidatos. Cuenta con una experiencia amplia. Sin duda alguna, el nombre que más generó revuelo en una selección europea fue el del argentino Mauricio Pochettino.



De acuerdo con The Athletic, también ha sonado Mauricio Pochettino, quien lleva un largo rato sin dirigir después de su salida hace meses del Paris Saint-Germain. ‘Poch’ cuenta con la experiencia necesaria para tomar una selección y qué mejor que la de Inglaterra, pues estuvo en el Southampton y en el Tottenham Hotspurs dejando buenas sensaciones. El estratega argentino mencionó, “por supuesto, mi relación con Inglaterra siempre ha sido muy buena. Tenemos muy buena relación con las academias, tratando de desarrollar jugadores jóvenes para la selección nacional. Me siento muy cómodo aquí. Nunca se sabe lo que sucede. Estoy abierto a todo”. Así las cosas, no descartaría si lo llaman de la Federación Inglesa de Fútbol.