Lo de Marruecos no es nuevo: suma una impresionante estadística

Marruecos se quedó con el pase a las semifinales tras vencer por la mínima diferencia a Portugal gracias a un Youssef En-Nesyri emulando a Cristiano Ronaldo en un impecable salto para romper el arco portugués y dejar a CR7 sin posibilidades de optar por el título mundialista. Sin embargo, y ante todo pronóstico, los marroquíes superaron a su rival, pero esto no es coincidencia.

Aunque el favorito en el papel era Portugal, Marruecos se ha convertido en un ‘matagigantes’ venciendo a selecciones europeas en este Mundial de Qatar 2022 como a Bélgica, igualó con Croacia sin goles y superó a España y portugueses. Pero, pese a que parezca curioso que una selección africana por primera vez en la historia se haya metido a las semifinales, todo apunta a que los marroquíes sean los favoritos por su buen momento.



Y es que, el chiquito en el papel contra Portugal como lo es Marruecos logró quedarse con el boleto y no es coincidencia. Pues, los marroquíes no pierden hace un buen rato y además, no les anotan tampoco goles. El único tanto que le marcaron en los últimos nueve encuentros fue contra Canadá, y precisamente, fue un autogol de Aguerd.



Así las cosas, estos han sido los últimos resultados que ha cosechado Marruecos, y ya la gran pregunta es, ¿parece raro que una selección tan fuerte en su zona defensiva esté en las semifinales? La zona de atrás no es la única fuente de poder del combinado africano, pues con Youssef En-Nesyri, Achraf Hakimi y Hakim Ziyech han logrado golear a sus rivales. Contra Portugal fue solo uno, contra España fue empate sin goles, pero en otros encuentros superaron a sus contrincantes.



Estos fueron los resultados:



3-0 vs Jamaica



2-0 vs Chile



0-0 vs Paraguay



3-0 vs Georgia



0-0 vs Croacia



2-0 vs Bélgica



2-1 vs Canadá



0-0 vs España



1-0 vs Portugal